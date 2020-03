Â« Nous sommes en guerre Â» contre le coronavirus : Emmanuel Macron serre la vis, zoom sur ses principales annonces

Politique « Nous sommes en guerre » contre le coronavirus : Emmanuel Macron serre la vis, zoom sur ses principales annonces Rédigé par Hanan Ben Rhouma | Lundi 16 Mars 2020 à 20:50

Confinement, report des municipales, fermeture des frontières… De nouvelles mesures drastiques visant à freiner la propagation du coronavirus ont été annoncées, lundi 16 mars, par Emmanuel Macron lors d’une allocution solennelle. Ce qu'il faut en retenir.







« Nous sommes en guerre » , a plusieurs fois répété le président de la République. En guerre contre « l’ennemi, invisible et insaisissable » que constitue le Covid-19 qui a tué, à ce stade, 148 personnes et a contaminé plus de 6 500 personnes. « Cela requiert notre mobilisation générale » , a appuyé Emmanuel Macron, qui incite ses compatriotes à « s'inscrire dans cette union nationale » .



Le président a donc annoncé des mesures visant « à réduire nos déplacements et nos contacts au strict nécessaire » dès mardi 17 mars midi et « pour au moins 15 jours » . Parce qu’il faut « limiter au maximum ses contacts au-delà du foyer » , en métropole comme dans les outre-mer, seuls les trajets pour les courses, pour des raisons de santé, pour le travail des lors que le télétravail n'est pas possible ou pour des activités physiques nécessaires seront autorisés. Les réunions familiales et amicales sont interdites. « Toute infraction à ces règles sera sanctionné. (…) Nous posons des interdits, il y aura des contrôles » , a signifié le président, qui a pris le soin de ne pas prononcer le mot « confinement ».

C’est sur un ton grave qu’Emmanuel Macron a, de nouveau, pris la parole, lundi 16 mars. Quelques jours après une précédente allocution solennelle, le chef de l’Etat a annoncé de nouvelles mesures drastiques visant à lutter contre le coronavirus., a plusieurs fois répété le président de la République. En guerre contreque constitue le Covid-19 qui a tué, à ce stade, 148 personnes et a contaminé plus de 6 500 personnes., a appuyé Emmanuel Macron, qui incite ses compatriotes àLe président a donc annoncé des mesures visantdès mardi 17 mars midi et. Parce qu’il faut, en métropole comme dans les outre-mer, seuls les trajets pour les courses, pour des raisons de santé, pour le travail des lors que le télétravail n'est pas possible ou pour des activités physiques nécessaires seront autorisés. Les réunions familiales et amicales sont interdites., a signifié le président, qui a pris le soin de ne pas prononcer le mot « confinement ».

Un appel à faire preuve du sens des responsabilités « bravé les consignes » qui se sont rendus massivement dans les parcs, les quais et les marchés pour profiter du beau temps, « comme si la vie n'avait pas changé ».



Jeunes ou vieux, « personne n'est invulnérable. (…) Même si vous ne présentez pas de symptômes, vous pouvez transmettre le virus » , a alerté le président, qui a appelé les Français à faire preuve « d'esprit solidaire et de sens des responsabilités » . Il faut « inventer de nouvelles solidarités entre les générations » et « ne céder ni à la peur, ni à la panique » . Après le passage au stade 3, une nouvelle étape est donc franchie pour éviter au maximum la saturation des hôpitaux. La prise de ces mesures drastiques ont été motivé par ces images de Français qui ontqui se sont rendus massivement dans les parcs, les quais et les marchés pour profiter du beau temps,Jeunes ou vieux,, a alerté le président, qui a appelé les Français à faire preuve. Il fautet

Municipales reportées, frontières fermées



Par ailleurs, toutes les réformes en cours seront suspendues, à commencer par la réforme des retraites. Un « dispositif exceptionnel de report de charges fiscales et sociales, de soutien au report d'échéances bancaires, et de garantie de l'Etat à hauteur de 300 milliards d'euros pour tous les prêts bancaires contractés auprès des banques pour les plus petites entreprises » va être mis en place. « Celles qui font face à des difficultés n'auront rien à débourser, ni les impôts, ni les cotisations sociales. Les factures de gaz ou d'électricité ainsi que les loyers devront être suspendus. »



Les frontières à l’entrée de l’Union européenne et de l’Espace Schengen seront fermées pour une durée minimum de 30 jours. Les vols entre les pays européens sont également suspendus. Les détenteurs de passeports européens seront néanmoins autorisés à revenir et des vols rapatriements vont être organisés pour ceux qui souhaitent revenir.



Lire aussi :

Coronavirus : écoles fermées, élèves confinés, quelles solutions pour assurer la continuité pédagogique à domicile ? Dans la foulée, Emmanuel Macron a annoncé le report du second tour des élections municipales prévu dimanche 21 mars, après consultations des présidents des deux chambres (Assemblée nationale et Sénat) et de ses prédécesseurs, François Hollande et Nicolas Sarkozy. Le scrutin devrait avoir lieu fin juin.Par ailleurs, toutes les réformes en cours seront suspendues, à commencer par la réforme des retraites. Unva être mis en place.Les frontières à l’entrée de l’Union européenne et de l’Espace Schengen seront fermées pour une durée minimum de 30 jours. Les vols entre les pays européens sont également suspendus. Les détenteurs de passeports européens seront néanmoins autorisés à revenir et des vols rapatriements vont être organisés pour ceux qui souhaitent revenir.Lire aussi :



Hanan Ben Rhouma Rédactrice en chef de Saphirnews En savoir plus sur cet auteur