Coronavirus : la fermeture des commerces Â« non essentiels Â» dÃ©crÃ©tÃ©e en France

« non essentiels »

Plus de 4 500 personnes contaminées, 154 malades dans un état grave et 91 décès, tel est le bilan du Covid-19 en France en date du samedi 14 mars. Face à l'accélération du nombre de cas confirmés de contamination au coronavirus, la France passe au stade 3 de l'épidémie.Après l'interdiction des rassemblements de plus de 100 personnes sur l'ensemble du territoire français, le gouvernement, par la voix du Premier ministre Edouard Philippe, a ainsi décrété, samedi 14 mars, la fermeture des commerces jugéscomme les bars, les restaurants et les cinémas, afin de freiner la propagation du virus.Leur fermeture est effective dès samedi minuit. Les marchés, les pharmacies, les banques, les bureaux de tabac et de presse restent ouverts, a précisé le chef du gouvernement.Les transports publics continueront à fonctionner mais les usagers sont incités à limiter leurs sorties.Le premier tour des élections municipales dimanche 15 mars est toujours maintenue.Ces mesures s’ajoutent à d’autres qui ont été annoncées, jeudi 12 mars, par le chef de l’Etat Emmanuel Macron , à l'instar de la fermeture des crèches, des écoles et des universités.Lire aussi :