Coronavirus : lâ€™interdiction des rassemblements de plus de 100 personnes dÃ©crÃ©tÃ©e en France

Face à l’épidémie de coronavirus, les rassemblements de plus de 100 personnes sont désormais interdits sur l'ensemble du territoire français, a annoncé le Premier ministre Edouard Philippe vendredi 13 mars au journal de 13h sur TF1. Cette mesure s’ajoute à d’autres qui ont été annoncées la veille par le chef de l’Etat Emmanuel Macron. Les mosquées et autres lieux de culte musulmans – à l’exception de très petites salles de prière – qui optaient pour le maintien des prières du vendredi en-deçà du seuil de 1 000 personnes devront désormais se résoudre à suspendre ce rite, et ce jusqu’à nouvel ordre.Il en va de même pour les prières quotidiennes et pour d'autres activités, à moins que les responsables puissent être en capacité de garantir qu'il y ait moins de 100 personnes dans les édifices qu'ils gèrent.Lire aussi :