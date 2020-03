Coronavirus : aprÃ¨s les annonces de Macron, les nouvelles recommandations du CFCM

Points de vue Coronavirus : après les annonces de Macron, les nouvelles recommandations du CFCM Rédigé par Conseil français du culte musulman (CFCM) | Vendredi 13 Mars 2020 à 09:20

Au lendemain des mesures annoncées par le président de la République pour endiguer la propagation du virus, le Conseil français du culte musulman (CFCM) adresse, vendredi 13 mars, un nouveau message « urgent » aux responsables de mosquées et aux imams dans lequel il adresse des recommandations que voici.



« la plus grave crise qu’ait connue la France depuis un siècle » et a annoncé de nouvelles mesures dont la fermeture des établissements scolaires et universitaires, dès lundi 16 mars et jusqu’à nouvel ordre.



Coronavirus : ce qu'il faut retenir des mesures annoncées par Emmanuel Macron



Le CFCM appelle à la fermeture de tous les établissements d’enseignement, y compris ceux adossés aux mosquées, dès lundi 16 mars et jusqu’à nouvel ordre.



Le CFCM qui appelé, le 9 mars, à l’annulation de la prière de vendredi du 13 mars 2020 dans les mosquées qui accueillent habituellement plus de 1000, appelle aujourd’hui toutes les mosquées de France à suspendre l’organisation des prières de vendredi, dès vendredi 20 mars 2020 et jusqu’à nouvel ordre.



Le CFCM appelle toutes les personnes âgées de plus de 70 ans et les personnes malades ou qui souffrent de troubles respiratoires ou d’handicaps à ne pas se rendre à la mosquée.



Le CFCM appelle les fidèles qui continueraient à fréquenter les mosquées à faire leurs ablutions, chez soi, avant d’aller à la mosquée, car la survie du virus sur les surfaces planes est bien plus grande en milieu humide qu’en milieu sec. Ils doivent également se munir de serviettes et mouchoirs en papier (jetables) pour la prosternation. Les responsables de mosquées doivent, le cas échéant, mettre ces produits à disposition des fidèles.



Face aux infections, il existe des gestes simples pour préserver notre santé et celle de notre entourage :



- Se laver les mains très régulièrement



- Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir



- Saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades



- Utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter



Si vous ressentez des symptômes et avez un doute sur leur nature, composez le 15.



