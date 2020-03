Coronavirus : les mosquÃ©es de France entre trois options pour la priÃ¨re du vendredi

Le coronavirus a provoqué, en date du jeudi 12 mars, 48 décès et a contaminé plus de 2 200 personnes en France. Le gouvernement ayant interdit tous les rassemblements de plus de 1 000 personnes sur tout le territoire national, les lieux de culte se mettent au diapason de la lutte contre la propagation du Covid-19, non sans conséquences sur l’exercice du culte, en particulier dans les églises et les mosquées françaises.