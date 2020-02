Coronavirus : l’Arabie Saoudite suspend l’entrée des pèlerins étrangers pour la omra

« temporairement »

L’Arabie Saoudite a annoncé, jeudi 27 février, qu’elle suspendl’entrée sur son territoire des voyageurs étrangers souhaitant accomplir le petit pèlerinage (omra) à La Mecque et désirant se rendre à la mosquée du Prophète Muhammad à Médine, ceci afin de, a précisé le ministère des Affaires étrangères, qui ne s'est pas exprimé pour le moment sur d'éventuelles mesures de prévention concernant l'organisation du Hajj, qui aura lieu cette année 2020 entre fin juillet et début août.La Mecque et Médine, lieux saints de l'islam, sont fréquentés chaque mois par des dizaines de milliers de personnes venues du monde entier. Le nombre de pèlerins passe à plus de 2 millions pendant la période du Hajj, près de 2,5 millions de pèlerins en 2019. L'Arabie Saoudite a également suspendu l'accès au territoire des personnes détenteurs de visas touristiques et provenant de pays dont le coronavirusLes autorités saoudiennes n'ont, à ce stade, annoncé aucun cas sur son sol de personnes contaminée par le nouveau coronavirus, appelé Covid-19. Celui-ci a provoqué la mort de plus de 2 770 morts, principalement en Chine continentale, dépassant très largement le nombre des morts du SRAS dans le monde en 2002-2003. Plus de 80 000 personnes contaminées ont été recensées à travers le monde.Lire aussi :