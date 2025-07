Le dialogue interreligieux comme contribution nécessaire à l'émergence d’une « troisième voie laïque » dans la République

« entrisme »

« l’islamisme »

« le combat contre l’islamisme ne peut être mené sans l’adhésion de la population dans son ensemble et des Français de confession ou de culture musulmane »

« adhésion »

L’IESH de Paris et le GAIC ont, de longue date, noué des partenariats dans cet esprit de connaissance mutuelle et de construction de la paix entre les peuples posé par ses statuts, sans avoir à aucun moment le sentiment, pour ce dernier, d’être l’instrument d’un projet d’islamisation et encore moins d’avoir porté un discours en ce sens. Qualifier d’la recherche de dialogue interreligieux des musulmans, en les accusant dans le même temps de séparatisme délivre un message non seulement confus mais délétère.Si le véritable objectif poursuivi par les instances politiques est le combat contre(qui reste à définir) et non pas contre l’islam et les musulmans, il faut que les messages soient clairs car comme l’indique pertinemment le rapportOr c’est un tout autre discours que l’on entend dans ce rapport et les conditions de sa diffusion ne font que renforcer ce message hostile. Le musulman - frériste, salafiste ou même simplement croyant - y est présenté comme une menace pour la cohésion nationale et plus largement pour la sécurité. Comment, en réponse, attendre une réaction d’des citoyens musulmans, dans leur grande diversité ? Tous, quelles que soient leurs convictions profondes et leur pratique, se sentent discriminés, rejetés, indésirables. En un mot, profondément blessés. Il ne suffit pas d’énoncer un certain nombre de recommandations, souvent pertinentes comme le développement de la recherche universitaire en islamologie contemporaine, l’enseignement de l’arabe, la reconnaissance d’un Etat palestinien par exemple, pour espérer emporter l’adhésion des citoyens de confession musulmane à un combat contre l’islamisme et, bien plus largement, à la construction d’une société française diverse dans ses composantes mais pacifiée, solidaire et fraternelle.