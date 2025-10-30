Face au deuil - Aux parents qui ont perdu leur enfant

« Chaque couple musulman qui perd trois enfants, Allah leur fera entrer au Paradis par Sa miséricorde. »

« Ô Messager d’Allah ! Et ceux qui en perdent deux ? »

« Ainsi que ceux qui perdent deux. »

« Et ceux qui en perdent un ? »

« Ainsi ceux qui en perdent un. »

« Par Celui qui détient mon âme entre Ses Mains, un fœtus qui meurt conduira sa mère par son cordon ombilical vers le Paradis, si celle-ci espérait être récompensée. »

« Ô untel, que préfères-tu : profiter de lui (ton enfant) durant toute ta vie ou te présenter demain vers une porte parmi les portes du Paradis et le trouver t’ayant devancé et t’ouvrant celle-ci ? »

« Ô Messager d’Allah, je préfère qu’il me devance à l’une des portes du Paradis et qu’il m’ouvre celle-ci. »

« Tu auras ce que tu souhaites. »

« la Maison de la Louange »

« Lorsque l’enfant d’un des serviteurs (de Dieu) meurt, Allah dit à Ses Anges : “Avez-vous repris l’âme de l’enfant de Mon serviteur ?” Ils disent : “Oui.” Allah demande : “Vous êtes-vous saisis du fruit de son cœur ?” Sur quoi, ils répondent : ”Oui.” Allah demande alors : “Et qu’est-ce que Mon serviteur a dit ?” Ils disent : “Il T’a loué et a dit : Certes, c’est à Allah que nous appartenons et c’est à Lui que nous retournerons.” Allah dit alors : “Construisez pour Mon serviteur une Maison au Paradis et nommez-la : « la Maison de la Louange.” »

Face à ce genre de situation, il est tout à fait normal de ressentir de la tristesse et de la peine. Mais il nous faut agir avec patience. D'ailleurs, savez-vous quelles sont les récompenses qui se cachent pour celui qui fait preuve de patience face à une telle situation ?Dans une tradition prophétique (hadith), il est dit :Les Compagnons demandèrent :Le Messager d'Allah dit :Les compagnons rajoutèrent :Le Prophète dit :Il conclut en disant :(Ahmad)De plus, il est dit que l'enfant décédé, par la permission d'Allah, pourra intercéder en faveur de ses parents et les faire entrer au Paradis. Une fois en s'adressant à un de ses compagnons qui avait perdu un de ses enfants, le Messager d'Allah (PSL) lui dit :Il dit alors :Le Prophète dit alors :(An-Nassa'î)Aussi, il est dit qu'un tel parent obtiendra une maison dans le Paradis qui sera appelée. En effet, il est relaté que Muhammad (PSL) a dit :(At-Tirmidhi).Aux parents qui ont connu cette épreuve douloureuse, gardez espoir en la grande miséricorde d'Allah ! Que Dieu aide ceux qui ont connu une telle épreuve et fasse que celle-ci soit un moyen pour eux de gagner Sa satisfaction.