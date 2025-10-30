Face au deuil - Aux parents qui ont perdu leur enfant

Deuil, maladie, accident… la vie comporte toujours son lot d’épreuves. Certaines sont plus douloureuses que d’autres. Mais, en tant que croyant, tout en acceptant le décret divin, il nous est important de s’armer de patience pour faire face aux épreuves de la vie. Celui qui agit ainsi sera grandement récompensé par le Tout-Miséricordieux. D’ailleurs, le Messager d’Allah (paix et salut sur lui) a si bien dit : « Le croyant a une destinée étonnante ! Tout ce qui lui advient est bénéfique, et cela n’est réservé qu’à lui seul. En effet, lorsqu’un bien lui touche, il remercie (Allah) et ceci est un bien pour lui. Et s’il est victime d’un malheur, il se montre patient et cela est aussi un bien pour lui. » (Mouslim)
Parmi les épreuves les plus douloureuses qu’un être humain puisse connaître sur cette Terre, il y a la perte d’un enfant. Nul ne peut décrire la douleur de celle-ci si ce n’est ceux qui l’ont déjà vécue. Toutefois, il est important de ne pas percevoir cette épreuve comme une malédiction en soi. D’ailleurs, le Prophète a été éprouvé de la sorte au cours de son existence. Il a, en effet, perdu ses trois fils, à savoir Al-Qasim, Abdullah et Ibrahim, alors qu’ils étaient encore en bas âge.
Il est rapporté que, lorsque son fils Ibrahim était en train d’agoniser, le Prophète (PSL) se mit à verser des larmes. Un de ses Compagnons l’interpella en ces termes : « Et toi aussi, tu pleures ? » Il répondit : « Ceci est une miséricorde. » Il rajouta : « Les yeux pleurent, le cœur est triste, mais nous ne disons que ce qui plaît à notre Seigneur. Certes, ta séparation ô Ibrâhîm, nous chagrine. » (Al-Boukhari)
L'endurance nécessaire face à une aussi douloureuse perte
Face à ce genre de situation, il est tout à fait normal de ressentir de la tristesse et de la peine. Mais il nous faut agir avec patience. D’ailleurs, savez-vous quelles sont les récompenses qui se cachent pour celui qui fait preuve de patience face à une telle situation ?
Dans une tradition prophétique (hadith), il est dit : « Chaque couple musulman qui perd trois enfants, Allah leur fera entrer au Paradis par Sa miséricorde. » Les Compagnons demandèrent : « Ô Messager d’Allah ! Et ceux qui en perdent deux ? » Le Messager d’Allah dit : « Ainsi que ceux qui perdent deux. » Les compagnons rajoutèrent : « Et ceux qui en perdent un ? » Le Prophète dit : « Ainsi ceux qui en perdent un. » Il conclut en disant : « Par Celui qui détient mon âme entre Ses Mains, un fœtus qui meurt conduira sa mère par son cordon ombilical vers le Paradis, si celle-ci espérait être récompensée. » (Ahmad)
De plus, il est dit que l’enfant décédé, par la permission d’Allah, pourra intercéder en faveur de ses parents et les faire entrer au Paradis. Une fois en s’adressant à un de ses compagnons qui avait perdu un de ses enfants, le Messager d’Allah (PSL) lui dit : « Ô untel, que préfères-tu : profiter de lui (ton enfant) durant toute ta vie ou te présenter demain vers une porte parmi les portes du Paradis et le trouver t’ayant devancé et t’ouvrant celle-ci ? » Il dit alors : « Ô Messager d’Allah, je préfère qu’il me devance à l’une des portes du Paradis et qu’il m’ouvre celle-ci. » Le Prophète dit alors : « Tu auras ce que tu souhaites. » (An-Nassa’î)
Aussi, il est dit qu’un tel parent obtiendra une maison dans le Paradis qui sera appelée « la Maison de la Louange ». En effet, il est relaté que Muhammad (PSL) a dit : « Lorsque l’enfant d’un des serviteurs (de Dieu) meurt, Allah dit à Ses Anges : “Avez-vous repris l’âme de l’enfant de Mon serviteur ?” Ils disent : “Oui.” Allah demande : “Vous êtes-vous saisis du fruit de son cœur ?” Sur quoi, ils répondent : ”Oui.” Allah demande alors : “Et qu’est-ce que Mon serviteur a dit ?” Ils disent : “Il T’a loué et a dit : Certes, c’est à Allah que nous appartenons et c’est à Lui que nous retournerons.” Allah dit alors : “Construisez pour Mon serviteur une Maison au Paradis et nommez-la : « la Maison de la Louange.” » (At-Tirmidhi).
Aux parents qui ont connu cette épreuve douloureuse, gardez espoir en la grande miséricorde d’Allah ! Que Dieu aide ceux qui ont connu une telle épreuve et fasse que celle-ci soit un moyen pour eux de gagner Sa satisfaction.
Housman Omarjee est imam à la mosquée de Saint-Pierre de l'Île de La Réunion.
Housman Omarjee est imam à la mosquée de Saint-Pierre de l'Île de La Réunion.
