Points de vue La salat al-janaza, la prière mortuaire : un acte de foi et de solidarité Rédigé par Housman Omarjee | Mardi 28 Octobre 2025





Lorsqu’un(e) musulman(e) quitte ce monde, il nous revient, en tant que membres de la communauté, de lui offrir un dernier acte de solidarité : la prière mortuaire, dite la salât al-janaza. Cette prière n’est pas simplement une tradition : elle est une obligation communautaire et une source immense de récompenses spirituelles. Le Prophète Muuhammad (paix et salut sur lui) a énuméré les droits du musulman sur son frère ou sa sœur en foi : « Les droits du musulman envers son frère sont au nombre de cinq : lui rendre le salam, lui rendre visite lorsqu’il est malade, suivre son cortège funéraire, répondre à son invitation et lui dire lorsqu’il éternue : "Qu’Allah te fasse miséricorde !" » (Al-Boukhari et Mouslim).



Cette prière mortuaire est une action remplie de mérites et de bienfaits. Elle représente avant tout une intercession en faveur du défunt. D’ailleurs, le Messager de Dieu a dit : « Il n’est pas un groupe de cent musulmans qui accomplissent la prière mortuaire sur un défunt, intercédant en sa faveur, sans que leur intercession ne soit acceptée. » (Muslim)



Dans un autre hadith rapporté par Muslim, il a déclaré : « Chaque fois qu’un musulman meurt et que quarante hommes, n’associant rien à Allah, se mettent debout afin d’accomplir la prière mortuaire, Allah leur accorde leur intercession. »

Des récompenses aussi grandes que des montagnes De même, il est rapporté que lorsque Malik Ibn Hubayra dirigeait la prière mortuaire et qu’il jugeait le nombre de personnes présentes peu important, il constituait trois rangées et rappelait les propos du Prophète : « Quand trois rangées de fidèles accomplissent la prière mortuaire sur un défunt, le Paradis lui devient obligatoire. » (At-Tirmidhi)



Accomplir la prière mortuaire est un moyen d’obtenir de nombreuses récompenses. À ce propos, Abu Hourayra rapporte par exemple que le Prophète a déclaré : « Quiconque assiste à un enterrement jusqu’à l’accomplissement de la prière mortuaire obtiendra un "qirat". Et celui qui est présent jusqu’à ce que le défunt soit enterré obtiendra deux "qirat". Après quoi, on lui demanda : « Que sont ces deux "qirat" ? » Il répondit : « L'équivalent de deux énormes montages. » (Al-Boukhari / Muslim) Dans une version de Muslim, il est dit : « L’équivalent de chaque "qirat" est semblable (au mont) Uhud. »



Au-delà de l’acte spirituel, le fait d’être présent à cette prière est une marque de compassion et un soutien aux proches du défunt. À ce sujet, le Prophète (PSL) a affirmé : « Celui qui soulage un croyant d’un souci parmi les soucis de cette vie terrestre, Allah le soulagera d’un souci parmi les soucis du Jour du Jugement Dernier. » (Muslim)

Un rappel de notre propre fin Assister à une prière mortuaire est une occasion propice pour méditer sur notre fin. D’ailleurs, le Messager de Dieu (PSL) a déclaré : « Rappelez-vous fréquemment de la chose qui coupera vos plaisirs » , en voulant désigner la mort (At-Tirmidhi).



Participer à une prière mortuaire, même si l’on ne connaît pas personnellement le défunt, est un acte sincère pour Allah. Le croyant n’agit pas pour la renommée, mais pour la récompense divine.



Ne laissons donc pas passer cette opportunité de :

- Soutenir les familles endeuillées par notre présence aux funérailles de leurs proches ;

- Intercéder en faveur des défunts par la prière ;

- Obtenir des récompenses inestimables pour l’au-delà.



*****

Housman Omarjee est imam à la mosquée de Saint-Pierre de l'Île de La Réunion.









