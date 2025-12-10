Etats-Unis : une importante organisation musulmane désignée comme « terroriste » au Texas et en Floride

« organisation étrangère terroriste »

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, ne cesse de s'attirer les foudres du Conseil des relations américano-islamiques (CAIR). Cette fois, cette importante organisation musulmane américaine qui se consacre à la défense des droits civiques s'est vu désigner, lundi 8 décembre, par l'élu republicain comme une. Ce dernier a ainsi menacé quiconque lui apporte du soutien financier et matériel de poursuites. Le CAIR se voit notamment reprocher son soutien aux droits du peuple palestinien et ses critiques constantes envers l'administration américaine dans sa gestion des relations avec Israël., a dénoncé la direction du CAIR, pour qui le décret, similaire à celui pris par le gouverneur du Texas quelques semaines plus tôt, est, affirme l'organisation, encourageant les Américains