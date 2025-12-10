Etats-Unis : une importante organisation musulmane désignée comme « terroriste » au Texas et en Floride

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, ne cesse de s'attirer les foudres du Conseil des relations américano-islamiques (CAIR). Cette fois, cette importante organisation musulmane américaine qui se consacre à la défense des droits civiques s'est vu désigner, lundi 8 décembre, par l'élu republicain comme une « organisation étrangère terroriste ». Ce dernier a ainsi menacé quiconque lui apporte du soutien financier et matériel de poursuites. Le CAIR se voit notamment reprocher son soutien aux droits du peuple palestinien et ses critiques constantes envers l'administration américaine dans sa gestion des relations avec Israël.
« Depuis son entrée en fonction en tant que gouverneur de Floride, Ron DeSantis a privilégié les intérêts du gouvernement israélien au détriment de ceux des Floridiens », a dénoncé la direction du CAIR, pour qui le décret, similaire à celui pris par le gouverneur du Texas quelques semaines plus tôt, est « anticonstitutionnelle et diffamatoire ».
« Comme Greg Abbott au Texas, Ron DeSantis est un homme politique partisan d'Israël qui cherche à discréditer et à réduire au silence les Américains, tout particulièrement les Américains musulmans, qui critiquent le soutien des États-Unis aux crimes de guerre israéliens », affirme l'organisation, encourageant les Américains « à s'élever contre cette nouvelle tentative de bafouer la Constitution au profit d'un gouvernement étranger ».
Lire aussi :
Le démocrate Zohran Mamdani élu maire de New York
