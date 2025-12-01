Pour les 120 ans de la loi de 1905, plus de 120 mosquées élèvent leur voix en défense de la laïcité

À l'occasion du 120e anniversaire de la loi du 9 décembre 1905, nous réaffirmons notre attachement à une laïcité impartiale, garante de la liberté de conscience et de la neutralité de l'État. Ce principe protège la liberté de chacun de croire ou de ne pas croire, de pratiquer librement dans l'espace public et demeure l'un des piliers de notre pacte républicain.
Nous appelons à tourner la page des usages dévoyés de la laïcité, qui ont souvent altéré son sens et affaibli sa vocation unificatrice, au point de fragiliser la cohésion nationale et d'entamer la confiance entre citoyens. La laïcité n'a jamais été conçue pour diviser, mais pour rassembler; non pour opposer des identités, mais pour faire vivre d'égales libertés.
Nous formulons le vœu d'un nouveau départ, fondé sur une application apaisée et fidèle à l'esprit de 1905. Que la laïcité retrouve pleinement sa place comme cadre d'apaisement garant du bien-vivre ensemble, assurant la dignité de tous et consolidant notre bien commun. Qu'elle demeure, pour les générations à venir, un repère solide et partagé, l'un des fondements les plus sûrs de notre destin collectif.
Signataires
Conseil départemental du culte musulman du Loiret (CDCM 45)
Conseil des institutions musulmanes des Yvelines (CIMY)
Union départementale des associations musulmanes des Alpes-de-Haute-Provence (UDAM 04)
Rassemblement des associations musulmanes de Seine-Saint-Denis (RAM 93)
Conseil départemental du culte musulman de la Seine-et-Marne (CDCM 77)
Conseil départemental du culte musulman de la Gironde (CDCM 33)
Fédération Musulmane du Tarn (FMT)
Rassemblement des associations musulmanes du Val-de-Marne (RAM 94)
Coordination des associations musulmanes de Paris (CAP 75)
Union des mosquées des Hauts-de-Seine
Conseil départemental du culte musulman de Touraine (CDCM 37)
Conseil départemental du culte musulman du Doubs (CDCM 25)
