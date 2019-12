La laïcité française, quelle histoire pour quel avenir ?

C’est au XVIIIe siècle que la question de la séparation entre ce qui relève du religieux et de la politique est une première fois évoquée. La Déclaration universelle des droits de l’homme et du citoyen proclame dans son article 10 que « nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi » . Après la Révolution française de 1789, plusieurs décisions vont dans le sens d’une séparation – non sans lourds conflits – entre l’Église catholique et l’État. Cela se traduit par une distinction entre les lois morales et civiles qui se matérialise, en 1792, par l’instauration en France d’un état civil permettant le mariage civil ou encore le divorce.



En 1871, la Commune de Paris décrète la séparation de l’Église et de l’État, instaurant la suppression du budget des cultes et déclarant propriété nationale les biens des congrégations religieuses, au nom de la « liberté de conscience » face à un clergé « complice des crimes de la monarchie contre la liberté » .



L’évolution significative se fera sur le terrain éducatif avec l’instauration progressive par Jules Ferry, dès 1881, d’un enseignement primaire gratuit, obligatoire et laïc. Les enseignants et personnels de l’enseignement public doivent dès lors afficher une neutralité religieuse tandis que le clergé est renvoyé aux établissements d’enseignement privé. Alors que les premières bases de la laïcité que nous connaissons sont jetées, la loi du 9 décembre 1905 entérine définitivement la séparation des Églises et de l’État, abrogeant le régime concordataire de 1801 sauf en Alsace-Moselle où il demeure en vigueur.



La laïcité repose sur le principe d’une stricte séparation entre le civil et le sacré, mais également sur le principe de la liberté de conscience (celle de croire, de ne pas croire ou encore de changer de religion) « et celle de manifester ses convictions dans les limites du respect de l’ordre public » ainsi que sur « l’égalité de tous devant la loi quelles que soient leurs croyances ou leurs convictions », rappelle-t-on au plus haut sommet de l’Etat. Aussi, la laïcité « contribue à promouvoir une culture commune du respect, du dialogue, de la tolérance mutuelle et de la considération de tout autre comme semblable doté de la même dignité́ et des mêmes droits ». Dans ce cadre, pourquoi tant de débats et de désaccords autour de la notion de laïcité ?