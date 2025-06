Sur le vif Deux marches blanches en hommage à Hichem Miraoui, l'émotion au rendez-vous Rédigé par Lina Farelli (avec AFP) | Dimanche 8 Juin 2025





« assassinat terroriste en raison de l'origine » .



Quelque 1 600 personnes, amis, habitants et anonymes, ont défilé dans les rues de la commune où vivait Hichem Miraoui, décrit par la banderole dans le cortège de tête comme « un enfant au grand cœur adopté par le village » . La marche, partie depuis le salon de coiffure où la victime travaillait, a pris fin sur le parvis de l'Hôtel de ville où une Marseillaise a résonné.



« Un moment fort de recueillement, de respect et de dignité, dans un silence partagé, en mémoire d’un jeune homme parti trop tôt » , a fait savoir la municipalité de Puget-sur-Argens sur ses réseaux sociaux.



Une grande émotion a aussi été au rendez-vous à Marseille, où environ 500 personnes se sont retrouvées pour dénoncer le crime raciste, aujourd'hui pris en charge par le Parquet national antiterroriste (Pnat). « Le racisme a de nouveau tué. Justice pour Hichem » , pouvait-on lire sur la banderole portée par des membres de sa famille.



« Nous mènerons le combat jusqu’au bout pour que toutes les responsabilités soient tirées, jusqu’au plus haut sommet de l’Etat, parce que ce racisme d’atmosphère, ce qui a visé Hichem, c’est un racisme, c’est une islamophobie, c’est une xénophobie » , a dénoncé l'avocat de la famille d’Hichem Miraoui, Me Sefen Guez Guez, pour qui cette marche était « un appel au sursaut républicain, un appel au sursaut pour tous ».



Lire aussi :

Quand la xénophobie tue : le choc après le meurtre raciste à Puget-sur-Argens Deux marches blanches en hommage à Hichem Miraoui ont été organisées, dimanche 8 juin, à Marseille et à Puget-sur-Argens, dans le Var, où a été assassiné le quadragénaire tunisien le 31 mai. Christophe Belgembe, son voisin, a reconnu les faits mais réfute toute motivation raciste dans son acte. L'individu de 53 ans avait pourtant posté des vidéos à caractère raciste et xénophobe avant et après le meurtre. Pas convaincant du côté de la justice : il a été mis en examen pourQuelque 1 600 personnes, amis, habitants et anonymes, ont défilé dans les rues de la commune où vivait Hichem Miraoui, décrit par la banderole dans le cortège de tête comme. La marche, partie depuis le salon de coiffure où la victime travaillait, a pris fin sur le parvis de l'Hôtel de ville où une Marseillaise a résonné., a fait savoir la municipalité de Puget-sur-Argens sur ses réseaux sociaux.Une grande émotion a aussi été au rendez-vous à Marseille, où environ 500 personnes se sont retrouvées pour dénoncer le crime raciste, aujourd'hui pris en charge par le Parquet national antiterroriste (Pnat)., pouvait-on lire sur la banderole portée par des membres de sa famille., a dénoncé l'avocat de la famille d’Hichem Miraoui, Me Sefen Guez Guez, pour qui cette marche étaitLire aussi :