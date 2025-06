Avant de panthéoniser les morts, on devrait d’abord écouter les vivants

Arrivé à Lyon en 1923, cet homme de foi s’engagea avec courage dans la Résistance et sauva de nombreux Juifs durant la Seconde Guerre mondiale. Il exerça ensuite les fonctions d’imam, d’aumônier des hôpitaux et des prisons de Lyon, et de guide spirituel, jusqu’à sa mort, le 22 février 1999, dans une modeste chambre de l’hôpital gériatrique de Villeurbanne, dans le Rhône.Tout au long de sa vie après la guerre, Bel Hadj Ben Maafi aspira à la construction d’une mosquée à Lyon, un lieu digne où il aurait pu exercer pleinement sa mission. Ce projet ne vit jamais le jour, malgré son engagement exemplaire dans la Résistance, sa proximité avec les autorités locales, et même sa position hostile à l’indépendance de l’Algérie.*