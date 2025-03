A Lyon, des engagements pris pour la création de nouveaux carrés musulmans

Sous l’impulsion du Conseil des mosquées du Rhône (CMR), un accord a été donné, mercredi 5 mars, pour le lancement des travaux sur une parcelle de 600 m2. Ce deuxième carré musulman, qui sera « opérationnelle dans les prochains mois » , viendra « répondre aux besoins croissants d’un espace funéraire conforme aux rites islamiques » , nous indique le CMR. Le premier carré, inauguré dans le cimetière de la Guillotière en février 2024, est en effet déjà presque saturé, à hauteur de « 80 % » , signale auprès de Saphirnews Azzedine Gaci, recteur de la mosquée de Villeurbanne et porte-parole du CMR.



« Nous avons également lancé le projet d’un troisième carré musulman d’une superficie 800 m2 et qui regroupe plus de 120 concessions » dans ce même cimetière, nous assure-t-il. Les travaux seront lancés en 2026. A noter, les deux carrés à venir dans la Guillotière sont en réalité une extension du premier espace.



En outre, un nouveau carré musulman pourrait voir le jour, cette fois dans le cimetière de Loyasse, le plus ancien cimetière de Lyon situé dans le 5e arrondissement. Pour le CMR, « cette anticipation témoigne de la volonté de garantir un cadre digne et pérenne pour les générations futures ». « L’expansion des carrés musulmans est le fruit d’une collaboration entre les institutions locales et la communauté. Elle reflète la volonté des acteurs impliqués de répondre aux besoins des familles endeuillées en leur offrant des espaces adaptés », témoigne-t-elle.