Carrés musulmans : faute de places, la double peine des familles illustrée jusqu'en Seine-Saint-Denis

« Chers élus, Pour la première fois de ma vie en 45 ans, je m’adresse directement à des élus pour vous faire part de mon désarroi et vous alerter sur une situation que je trouve alarmante sur vos territoires. » C’est la lettre d’un fils – nous l’appellerons Alexandre – qui vient de perdre son père, à l’adresse des maires de Bagnolet et de Montreuil, Tony Di Martino et Patrice Bessac, ainsi qu'au député de la circonscription Alexis Corbière. Son père vient de décéder et ce nouveau converti souhaitait être enterré dans le carré musulman de Bagnolet, sa commune d’habitation. Ou à défaut, dans l’un des carrés aménagés sur le territoire d’Est Ensemble, un établissement public territorial situé à l’Est de Paris, en Seine-Saint-Denis.



Le père d’Alexandre résidait à Bagnolet depuis 46 ans. « Il est décédé à l’hôpital intercommunal André Grégoire à Montreuil-sous-Bois, ville où il avait ses habitudes et où ses trois enfants ont été scolarisés. La douleur de perdre son père est terrible et on n’y est jamais préparé mais je ne m’attendais surtout pas aux difficultés que nous allions rencontrer dans les jours qui suivaient » , écrit ce fils, qui n’est pas musulman lui-même, dans une lettre que Saphirnews a pu consulter.



Les services de la mairie de Bagnolet lui indique rapidement qu’il n’y a plus de place dans le seul carré musulman que possède la commune. Ils le renvoient sur Montreuil puisque son père est décédé sur ce territoire. Mais à la mairie de Montreuil, on souligne qu’il n’était pas résident de la ville. Or les places sont réservées aux Montreuillois… La situation est kafkaïenne.