La présence musulmane de Longwy s'affirme dans la cité avec sérénité

« Les tapis et les meubles pour déposer les chaussures sont provisoires. Les soubassements et les mosaïques doivent être complétés, les lustres doivent être installés et les finitions terminées mais le lieu peut néanmoins accueillir les fidèles pour

cette année »

Deux semaines après cette signature historique, les fidèles pouvaient participer aux cinq prières quotidiennes dans la nouvelle mosquée d'une capacité de 2 200 places, même si l’édifice dont l’intérieur est décoré avec différentes nuances de bleu n’est pas totalement terminé., à la grande satisfaction du président de l’ACMAL, lequel ne serait pas surpris de voir que le budget prévisionnel de 2,5 millions d'euros soit un peu dépassé lorsque tout sera terminé.Les responsables de l'ACMAL ne souhaitent pas s’étendre sur les circonstances, mais laissent entendre que le projet, lancé en 2006, n’a pas été facile à mener à bien, entre tracasseries administratives et procédures diverses qui leur a notamment valu des retraits de permis de construire. C'est désormais de l'histoire ancienne.Ils s'interrogent aujourd'hui sur le devenir de l'ancien local de prière qui existait depuis 1987 à Gouraincourt. Très vétuste, il est trop petit pour le nombre de fidèles que compte la communauté musulmane de Longwy aujourd'hui. Une vente immédiate rapporterait peu. Mais des travaux de réhabilitation sont nécessaires pour le faire louer. Cette dernière solution permettrait cependant un apport de revenu bienvenu pour faire face à l'entretien de la nouvelle mosquée.