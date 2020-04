Covid-19 : une fatwa autorise lâ€™inhumation des dÃ©funts hors des carrÃ©s musulmans en France

« Devant cette situation inédite où le nombre de décès dans la communauté musulmane a très fortement augmenté, et après avoir étudié les textes relatifs à l’inhumation, le Conseil théologique des imams du Rhône (CTIR) autorise les familles musulmanes à faire inhumer leurs défunts dans les cimetières communaux en cas d’absence ou de saturation des carrés musulmans », informe l’instance.



Sa décision, qui se prête aussi bien aux cas de défunts décédés du Covid-19 ou non, « revêt un caractère provisoire » afin de « répondre à une situation de nécessité absolue » et elle sera « abrogée quand la situation sera redevenue normale » , signifie le CMR.