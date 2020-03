Coronavirus en France : le dÃ©but du mois du Ramadan devrait se faire Â« sans rassemblement Â»

« Le président de la République nous incite collectivement bâtir des stratégies intelligentes pour mieux nous protéger tout en continuant à observer rigoureusement les gestes barrières et les règles de confinement en vigueur »

Les mesures de confinement, qui ont débuté mardi 17 mars pour enrayer la propagation du coronavirus, sont appelées à durer plusieurs semaines. Elles perturberont les fêtes religieuses chrétiennes et juives ainsi que, très probablement, le début du Ramadan 1441/2020 au cours du mois d'avril, a prévenu Emmanuel Macron lors d'une audioconférence organisée lundi 23 mars avec les six responsables des cultes en France (catholique, protestant, orthodoxe, musulman, juif et bouddhiste) ainsi que des responsables d'associations laïques et maçonniques. Mohammed Moussaoui, président du Conseil français du culte musulman (CFCM), y était représenté à cette réunion.Tant que le confinement durera, toutes les célébrations religieuses à venir devront avoir lieu sans rassemblement, a fait savoir le président de la République. Ce sera le cas pour la semaine sainte et Pâques que les chrétiens fêtent du 6 au 13 avril, pour Pessah que les juifs célèbrent du 9 au 16 avril, et probablement pour le mois du Ramadan, du moins son début prévu le 24 avril.Pendant cette période bénie pour les musulmans, les mosquées sont, en effet, très fréquentées les soirs après le repas de rupture du jeûne, et plus particulièrement lors des prières du Tarawih.Rien n'est encore certain, les mesures adoptées ayant vocation à être réévaluées selon l'évolution de la situation., a indiqué dans un communiqué le président du CFCM.