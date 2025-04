Psycho Fida : « Mon époux a été violent cinq fois mais la dernière fois, je lui ai rendu le coup » Rédigé par Abdelnour Zahrali | Vendredi 18 Avril 2025





Bonjour, je suis une femme de 40 ans, j'ai quatre enfants. Je suis mariée depuis 20 ans avec un homme qui a grandi au Maroc. Je suis née en France. Je suis marocaine aussi. Mon mari a une mentalité à l'ancienne. Il a 46 ans. Pour lui, dans le couple, c'est la femme qui doit patienter. Il me refuse beaucoup de choses. Il a été violent cinq fois mais la dernière fois, je lui ai rendu le coup. Malgré cela, notre dernière dispute m'a beaucoup perturbée. Même si je vois qu’il essaie de faire des efforts, je sais que ce n'est pas naturel pour lui. J’ai l'impression de ne plus l'aimer mais je suis obligée de rester pour mes enfants.



Il critique tout, ne me fait jamais de compliments. Trop de fierté et d'égoïsme. Je ne sais plus quoi faire. J'ai essayé d'être l'épouse qu'il veut mais, quoi que je fasse, c'est mal jugé. Je suis une personne nerveuse, je crie et il n’aime pas cela mais il me pousse à bout.

Abdelnour Zahrali, psychanalyste



La situation que vous décrivez est absolument inacceptable, injuste et même répréhensible pénalement. Il n’existe aucune justification possible à la violence. Ce que vous subissez n’est pas normal. Personne ne vous demande d’accepter un tel traitement, qui tient davantage de l’esclavage que de la vie de famille ! Sans compter que cette répartition archaïque des droits pour monsieur et des devoirs pour madame ne constitue pas un modèle qui puisse profiter à vos enfants. Le fait que vous soyez nerveuse et qu’il arrive que vous employiez les cris indique que vous vous trouvez dans une situation insupportable, que vous souffrez et que votre âme se révolte, à juste titre.



Avez-vous pu parler de ce que vous subissez à votre famille ? A celle de votre mari ? Vous ne devez pas rester seule. Il vous faut exprimer ce qui se passe. Il vous faut recevoir de l’aide afin que votre mari apprenne qu’il n’a aucun droit de se comporter ainsi. Il faut qu’il se trouve face à des limites.



Si vos familles ne vous sont d’aucun secours, il faudrait envisager de recevoir de l’aide de l’extérieur. Accepterait-il d’aller voir un-e psychologue de couple avec vous ? Il se peut qu’il souffre lui-même de ce qu’il vous fait et qu’il ait besoin d’aide. Il se peut qu’il soit prisonnier de ce qui lui a été transmis ou de ce qu’il a lui-même subi. Dans le cas où cela ne peut être mis en place, peut-être pouvez-vous demander conseil à une ou plusieurs personnes de confiance, ou bien prendre rendez-vous avec une assistante sociale, voire déposer une main courante au commissariat.



Vous n’êtes certainement pas la seule à souffrir de cette situation, vos enfants en souffrent évidemment aussi. Je vous encourage à parler, à agir, dans le prolongement de votre demande à notre rubrique. Ne restez pas seule. La parole a le pouvoir d’arranger beaucoup de situations, elle est comme la lumière qui révèle les choses tandis que le silence est comme l’obscurité.



