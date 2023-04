Le couple est une conquête : la fécondité de la rencontre en islam

nâkih

tâlib

iftiqâr

matlûba

« désir sensuel (masculin) est impérieux, elle est supérieure à l’homme, car plus forte. La femme a donc davantage la capacité de contenir ses désirs et de cacher son amour »

Al Futuhat al-Makkiya, Les Illuminations de La Mecque

el takwin

La rencontre féconde est malmenée par les traditions patriarcales, détournée, combattue même par les partisans d’une domination des hommes sur les femmes.

Le couple recèle, bien sûr, une dimension spirituelle. En théorie, une rencontre, c’est aller vers l’autre et le reconnaître pour ce qu’il est. Il n’est pas question de domination, ni de possession, ni de mise en emprise de l’autre. Selon Ibn Arabi, l’homme, partenaire « actif » (), est demandeur (), et donc dans l’indigence ou le manque () ; la femme, elle, est demandée (), désirée : puisque le).La femme, elle, serait même spirituellement supérieure à l'homme car elle n'a pas ce manque, ontologiquement. Elle est dotée d'une côte à partir de laquelle elle va se constituer. Elle reçoit, elle accueille pour devenir féconde, devenir créatrice à son tour. On comprend que cela puisse faire peur aux hommes ! Pour Ibn Arabi, elle possède la matrice,, la production de l'être. Elle est un être créé à l'image du divin, elle a reçu des attributs différents de ceux de l'homme. Mais elle est la créatrice.Ce ne sont pas là des propos pris en compte par la grande majorité des couples dans la civilisation islamique. Cette rencontre féconde est malmenée par les traditions patriarcales, détournée, combattue même par les partisans d’une domination des hommes sur les femmes. Le plus triste, c’est qu’en fondant leur union à la femme sur le principe de la possession, les hommes sont les premiers à forger leur malheur, car méconnaissant le pouvoir et les qualités du féminin, ils se privent eux-mêmes d’une dimension indispensable à leur propre équilibre. Nous avons besoin les uns des autres, hommes et femmes, car toute rencontre débouche, théoriquement, sur un enrichissement personnel. Aller vers l’autre, c’est accéder à l’amour.Dans la rencontre sexuelle, le féminin se révèle grâce à la sollicitation du masculin et le masculin devient plus subtil s’il se met à l’écoute du féminin, en l’autre puis en lui-même. Nous sommes tous faits de ces deux dimensions, dans des proportions inversées.Faire couple est donc exigeant, cela se conquiert, cela demande une ouverture vers l’autre, une qualité de don, d’effacement, de patience, de compréhension de la différence de l’autre. Bien souvent chaque partenaire attend de l’autre qu’il vienne combler ses manques, et c’est là que les ennuis commencent. Personne ne viendra jamais compenser les manques d’une enfance malmenée, il est essentiel d’apprendre à se connaître soi-même, de s’être sorti des conditionnements de l’enfance pour faire couple avec un autre, ou au moins en avoir le désir. Le socle sur lequel repose la solidité du couple est la confiance, l’adhésion à un projet commun où chacun pourra trouver son épanouissement personnel, dans la reconnaissance de sa valeur par l’autre, et de la valeur de l’autre.