« c’est pour les fous »

« si on ne se connait pas soi-même, on ne peut pas se développer sur le plan spirituel de manière juste ».

La psychologie,! Ce préjugé, encore très répandu dans la société, illustre bien la méconnaissance qui entoure cette discipline scientifique. C’est dire combien la confusion est grande avec la psychiatrie, ce qui conduit les personnes qui envisagent de consulter ou qui consultent déjà à ne pas en parler autour d'eux de peur d'être jugées. Psychologie, psychanalyse, psychiatrie : au jeu des différences, des spécialistes savent y faire pour permettre au grand public de mieux connaître et apprécier ces sciences.A ce propos, parlons psychologie, science et islam. Car, en la matière, d’autres préjugés tenaces dans l’esprit de certains musulmans existent, souvent nourris par des résistances culturelles mises sur le compte de la religion. Nous avons eu l’occasion d’en traiter quelques-uns dans un précédent épisode de « La Casa del Hikma ». Il nous amène cette fois à battre en brèche l’idée selon laquelle la psychologie est une invention du 20e siècle, exogène à un islam supposé apporter lui seul les solutions au mal-être, ce qui participe aussi à reléguer (injustement) les psychologues dans leur ensemble à une profession inutile, gangrénée par le charlatanisme.Or des siècles avant Freud, des sages musulmans figuraient bel et bien parmi les grands connaisseurs de l’âme humaine. Ce patrimoine immatériel de la psychologie est malheureusement souvent ignoré des musulmans eux-mêmes, Pour Marie-Odile Delacour,