La Casa del Hikma

La recette dequi a fait son succès demeure la même : il s’agit de revenir avec originalité sur des idées reçues et des concepts incompris ou dévoyés de leur sens originel sous la forme de vidéos courtes et pédagogiques, alliant animations et interventions de personnalités de la société civile et religieuse. Des hommes et des femmes reconnus pour leur expertise et leur engagement dans les thèmes qu’ils et elles ont accepté d’aborder, en apportant des explications éclairées à rebours de discours qui amènent potentiellement au repli communautaire et à la haine de l’Autre.Au programme, la fatwa, la oumma, la psychologie, la sexualité, le réformisme, le blasphème, l’apostasie... et plus encore. Avec, Saphirnews.com fait toujours le pari d’une pédagogie bienveillante qui amène les internautes à mener une réflexion individuelle d’abord, collective ensuite, pour contribuer à la construction d’une société ouverte et fraternelle.Saphirnews.com vous donne rendez-vous chaque semaine avec deux à trois vidéos explorant chacune un thème nouveau, certains sous divers angles. Elles seront diffusées sur notre site et ses réseaux sociaux. Avec le hashtag #LaCasaDelHikma, les internautes sont encouragés à l’échange et au débat en famille, entre amis ou avec leurs groupes de discussion. A vous !