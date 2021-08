« Si on vit et on se pense dans une société démocratique, avec un droit qui respecte la diversité des individus, on ne peut pas demander pour soi ce que l’on va refuser, en termes de droit à l’humanité, de droit à la citoyenneté, de droit à la liberté, pour les autres individus »

Il est un fait : les grandes religions monothéistes réprouvent largement la pratique de l'homosexualité. Ne pas accepter, en son for intérieur, cette pratique au nom d'une morale, religieuse ou non, est un droit. Ceci étant dit, pour les croyants adoptant cette vision, une ligne rouge, claire, est à ne pas dépasser : aucune spiritualité ne doit servir à justifier l'exclusion, la stigmatisation, les discriminations et les violences tant psychologiques que physiques envers les personnes en raison de leur orientation sexuelle réelle ou supposée. Rassemblées sous le vocable homophobie, ce sont autant de manifestations de haine, subies par une minorité d'hommes et de femmes, qu'il faut refuser.Des interprétations des textes religieux incitant à la violence contre les LGBT existent mais elles doivent être condamnées, ne serait-ce qu'au nom du respect de la vie et de la dignité humaine, sacrées pour toutes les spiritualités et sagesses de ce monde. A ce titre, de plus en plus de leaders religieux à travers le monde, comme Tareq Oubrou en France, font entendre ces dernières années leurs voix pour dénoncer l'homophobie. A l'occasion de la Journée mondiale contre l'homophobie célébrée le 17 mai, le message du sociologue Omero Marongiu-Perria se veut limpide :en raison de leur orientation sexuelle ici mais aussi, plus globalement, de leur genre, de leur origine, de leur religion, de leur âge, de leur handicap et de tant d'autres motifs.