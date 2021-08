« Je ne suis pas raciste mais... »

« on ne peut pas lutter contre une forme de racisme et en tolérer, voire en produire, une autre. On ne peut pas avoir de combat partiel »

La Casa del Hikma

« En tant que croyant, on ne peut pas lutter contre l’homophobie, cela revient à défendre la pratique de l’homosexualité. »

« En tant que féministe, je ne peux pleinement m’engager contre les discriminations que subissent des femmes s'affichant voilées car je suis contre le voile. »

« Il y a des pratiques amoureuses ou des pratiques religieuses, des pratiques qui peuvent vous déranger, et c’est un droit de ne pas être d’accord. (Mais) entre ce désaccord et le fait de valider l’exclusion d’une partie des citoyens, il y a une grande marge »,

« C’est dans cet espace-là qu’il faut trouver cette cohérence de refus de toutes les exclusions. »

Le racisme existe aujourd’hui sous deux grandes formes : il peut être volontaire, avec le but assumé de chercher à exclure des personnes pour ce qu’elles sont ou paraissent être, ou bien inconscient. Un racisme insidieux qui produit des préjugés qui font qu’une personne sera perçue à travers un prisme négatif, ou bien parfois positif, et qui la définirait à sa place. Ce racisme est bien plus répandu qu’on ne l’imagine et va souvent se matérialiser par la fameuse phrase. Unqui pose plus problème qu'autre chose.Il est à noter que faire partie d’un groupe minoritaire ne prémunit pas ses membres d’adopter des attitudes racistes et discriminatoires envers d’autres groupes de population. Le dire n'amoindrit pas la gravité du racisme produit par le groupe majoritaire vivant dans un territoire. La cohérence veut que, pour Marc Cheb Sun, animateur de l’association MultiKulti Média, engagée pour une France plurielle,. Le rappel est salutaire car il en va de la réussite des luttes antiracistes, qui doit aussi passer par une convergence des luttes. Une question qui sera, en ce sens, tout prochainement abordée dansA ce stade, il est un point qu’il importe d'évoquer. Il est des personnes pour qui leur engagement contre l’exclusion et pour l’égalité est à géométrie variable : il ne sera pas le même d’une personne à une autre, ou d’une communauté à une autre, en raison de leur opposition personnelle à des pratiques communément admises par les communautés qui ne sont pas siennes. Deux exemples de discours type :appuie Marc Cheb Sun.