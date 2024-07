Allemagne : un centre islamique chiite accusé de soutenir le Hezbollah interdit

« car il s'agit d'une organisation extrémiste islamiste, poursuivant des objectifs anti-constitutionnels »

« propage un antisémitisme agressif »

« diffuse une idéologie extrémiste dirigée contre la dignité humaine, contre les droits des femmes, contre une justice indépendante et contre notre État démocratique »

« confirmer les soupçons »

« Nous faisons clairement la distinction entre les islamistes, contre lesquels nous agissons avec fermeté, et les nombreux musulmans qui font partie de notre pays et vivent leur foi. La pratique pacifique de la foi et de la religion chiites n'est expressément pas concernée par notre interdiction »,

« veut donner l'impression d'être une institution tolérante et purement religieuse, sans aucun projet ou lien politique. En réalité, l'enquête montre clairement qu'(il) n'agit pas seulement sur le plan religieux »,

« Au contraire, en tant que représentant 'Guide suprême de la révolution' iranien, il applique de manière conséquente et catégorique les directives politiques pour l'exportation de la 'révolution islamique'" sur ordre du "Guide suprême de la Révolution" iranienne. »

Le Centre islamique de Hambourg (IZH), de même que ses associations affiliées, est désormais interdit en Allemagne,, a annoncé, mercredi 24 juillet, le ministère de l’Intérieur.Le centre chiite, accusé de soutenir le Hezbollah,et, a déclaré la ministre de l'Intérieur Nancy Faeser. De vastes perquisitions avaient été menées contre les structures visées en novembre 2023, permettant dedes autorités allemandes, a-t-elle fait part.ajoute-t-elle.Le centrea indiqué le ministère de l'Intérieur.L'IZH était membre de Conseil central des musulmans en Allemagne (ZDM) avant d'en être suspendu en novembre 2023. Lire aussi :