Allemagne : l'inquiétante explosion des actes antimusulmans en 2023

Le nombre d'actes antimusulmans en France s'est établi à 242 faits en 2023 selon les chiffres remontés au ministère de l'Intérieur mais, de l'avis des observateurs, ils sont encore largement sous-évalués. Outre-Rhin, les chiffres sont presque huit fois supérieurs, pour s'établir à 1 926 en 2023 selon l'Alliance contre l'islamophobie et la haine antimusulmane (CLAIM).Les actes antimusulmans, qui se sont multipliés depuis l'attaque du 7 octobre en Israël , ont progressé de 114 % en Allemagne. Les incidents, qui sont eux aussi probablement sous-évalués, incluent 90 attaques contre des mosquées, des lieux d'intérêt communautaires, des cimetières selon l'ONG. Des actes graves contre des personnes ont aussi été signalés : CLAIM cite le cas d'une famille musulmane qui a été la cible de tirs de la part d'un voisin lié à la mouvance de l'extrême droite dans la Saxe ou encore celui d'une femme poussée sur les rails d'un train à Berlin après qui lui était demandé si elle était membre du Hamas.Malgré l'inquiétant constat, les autorités n'accordent pas suffisamment d'attention à ce phénomène, a déploré Rima Hanano lors d'une conférence de presse organisée lundi 24 juin., a déclaré la directrice de CLAIM, citée par Reuters.S'exprimant sur le rapport, Reem Alabali-Radovan, ministre d'État chargée de l'Intégration et déléguée fédérale chargée de la lutte contre le racisme, a noté queEt d'ajouter :