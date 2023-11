Allemagne : les organisations musulmanes sommÃ©es de rejeter Â« haut et fort Â» l'antisÃ©mitisme et le Hamas

« encore plus visiblement »

« Nous ne devons pas laisser de place à ceux qui font des musulmans la cause de tous les maux »

« Ceux qui créent aujourd'hui un climat hostile aux musulmans sous prétexte de lutter contre l'antisémitisme veulent nous diviser et non nous unir. Ces gens n’ont certainement pas à l’esprit le bien-être des juifs. »

« Les musulmans d’Allemagne sont quotidiennement confrontés à du ressentiment et à des préjugés négatifs. Dans les médias, dans les débats politiques et au pub, on parle encore plus des musulmans qu'avec eux. (…) Mais le sentiment antimusulman ne s’arrête pas au rejet et à la discrimination. Cela devient aussi de la haine et de l’incitation. Et dans le pire des cas, cela conduit à la violence »,

« une chose est claire : les extrémistes de droite détestent les juifs et les musulmans. (…) L’extrémisme de droite est et reste l’une des plus grandes menaces pour notre démocratie. Pour nous tous ! Nous devons prendre très au sérieux son potentiel de menace »

La ministre de l'Intérieur, qui attend donc des organisations musulmanes qu’elles promeuventla lutte contre l’antisémitisme au sein de leurs communautés, a souligné dans le même temps l’absolue nécessité de ne pas se servir de ce combat pour faire le lit de la haine contre les musulmans., a-t-elle martelé.a reconnu la ministre, remerciant au passage les experts indépendants chargés d'enquêter sur l'islamophobie en Allemagne pour leur rapport rendu en juin. Pour Nancy Faeser,