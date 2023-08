Allemagne : face Ã  l'islamophobie, des autoritÃ©s fÃ©dÃ©rales trÃ¨s attentives

SOUTENEZ UNE PRESSE INDÉPENDANTE PAR UN DON DÉFISCALISÉ ! Sur le vif Allemagne : face à l'islamophobie, des autorités fédérales très attentives Rédigé par Benjamin Andria | Mardi 29 Août 2023 à 08:00





Le ministère allemand de l'Intérieur a recensé 258 crimes à caractère islamophobe au cours du premier semestre 2023, a-t-on appris lundi 28 août. Ces données ont été publiées en réponse à une question posée au Parlement par le parti de l'opposition, Die Linke.



La plupart des attaques ont été commis dans les Länder de l'est de l'Allemagne, où l'extrême droite est particulièrement bien installée. Des dizaines de musulmans ont été agressés physiquement ou verbalement dans des lieux publics entre janvier et juin, rapporte l'agence Anadolu. Dix-sept personnes ont été blessées lors de ces violences. Une douzaine de mosquées ont aussi été la cible d'attaques.



Selon des responsables du ministère de l'intérieur, des enquêtes ont été ouvertes à l'encontre de plusieurs suspects, mais n'ont débouché sur aucune arrestation à ce jour.

L'attention du gouvernement allemand portée sur la lutte contre l'islamophobie



Au moins un tiers des musulmans vivant en Allemagne ont déclaré avoir été victime au moins une fois dans leur vie d'un acte hostile à leur égard en raison de leur appartenance religieuse, fait-on savoir dans le rapport. Entre 700 et 1 000 actes islamophobes sont enregistrés par an depuis 2017.



Parmi les recommandations, le groupe d'experts appelle notamment les autorités fédérales à nommer un commissaire en charge de la lutte contre l'islamophobie, à accorder plus de moyens aux associations spécialisées et à encourager les fonctionnaires (enseignants, éducateurs, policiers...) à faire des formations.



« Beaucoup des 5,5 millions de musulmans en Allemagne sont victimes d'exclusion et de discrimination dans leur vie quotidienne, allant jusqu'à la haine et à la violence » , avait reconnu la ministre de l'Intérieur, Nancy Faeser, après la remise du rapport. « Il est très important de rendre ce phénomène visible » afin de mieux engager le combat contre la haine, avait-elle ajouté.



Allemagne : l'Islamkolleg inauguré, pour des imams « made in Germany »