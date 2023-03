Allemagne : Berlin autorise les enseignantes musulmanes à porter un voile en cours

« neutralité »

La région de Berlin va autoriser les enseignantes musulmanes à porter un foulard en classe. Le port du voile, et plus généralement de symboles religieux, sera autorisé, ont confirmé, mercredi 29 mars, les autorités locales citées par l'agence Anadolu. Il pourra être interdit uniquement s’il met en danger la paix de l’école, a fait savoir le département de Berlin chargé de l’éducation aux chefs d’établissement scolaire.Une loi dite de, votée en 2005, interdisait aux agents des services publics de porter des vêtements ou symboles religieux, y compris les enseignants. Mais la Cour fédérale du travail a estimé en janvier dernier qu’elle n’avait pas de justification, rapportait déjà en février Der Spiegel . Suite à cette décision, la région berlinoise a porté l’affaire devant la Cour constitutionnelle fédérale mais celle-ci a estimé que ce texte de loi constituait bien une discrimination et violait la liberté religieuse garantie par la Constitution. Une décision qui a conduit le Département de Berlin chargé de l’Education à demander aux directeurs de respecter les récentes décisions judiciaires.Lire aussi :