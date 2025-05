Sur le vif Accusé d’« apologie du terrorisme », le politologue François Burgat relaxé Rédigé par Lina Farelli | Mercredi 28 Mai 2025





« apologie du terrorisme » après des publications sur X liées au Hamas, le politologue François Burgat a été relaxé, mercredi 28 mai, par le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence.



L’affaire est partie d’un post daté de janvier 2024. L’ancien directeur de recherches au CNRS avait partagé un communiqué du Hamas en écho à la publication d’une enquête du New York Times sur les violences sexuelles commis lors des attaques du 7-Octobre en Israël. Le mouvement islamiste palestinien, qui avait rejeté les accusations de viols, avait dénoncé une « tentative sioniste de diaboliser la résistance » du « peuple palestinien ». « Nos combattants sont des combattants de la liberté et de la dignité et ne peuvent pas commettre des actes aussi honteux » , avait encore affirmé le Hamas.



En réponse à des internautes offusqués par ce partage, François Burgat avait écrit avoir « infiniment plus de respect et de considération pour les dirigeants du Hamas que pour ceux de l’Etat d’Israël » . Auprès de « Ce n’est pas parce que je dois reconnaître qu’il y a eu un mouvement de nature terroriste le 7 octobre que je dois criminaliser le mouvement de libération de la Palestine. »



Une plainte avait été déposée par l'Organisation juive européenne (OJE), une association fondée en 2014 qui multiplie depuis près deux ans les dépôts de plainte pour « apologie du terrorisme » au nom de la lutte contre l'antisémitisme « sous toutes ses formes » , y compris « l'antisionisme » à ses yeux. Au cours de son procès en avril dernier, le ministère public avait requis contre François Burgat huit mois de prison avec sursis, 4 000 euros d'amende, deux ans d'inéligibilité et la suspension de son compte X pour six mois. Le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence a vu les choses autrement. Le parquet a dix jours pour faire appel de la décision. « Que cette relaxe en appelle d'autres » , a plaidé sur X un des avocats de François Burgat, Me Rafik Chekkat.