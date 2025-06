La France xénophobe et sa soif de « victimes expiatoires »

« victimes expiatoires »

Aujourd’hui, à près d’un siècle de distance, il semble que les scandales politico-financiers, malgré leurs proportions inouïes et leur caractère systémique, n’empêchent toujours pas une certaine classe politique de prospérer. L’écosystème préfasciste instille son gaz dans l’atmosphère hexagonale et il commence à réclamer son lot demusulmanes. La partie liée au révisionnisme est déjà bouclée et elle bat son plein au sein des médias de l’écosystème.Les immigrés européens ? Des modèles d’intégration, accueillis à bras ouverts car ils étaient des nôtres, de. Vichy ? Un gouvernement résistant face aux gauchos collaborationnistes. Les Arabes, les Africains ? Un apport migratoire résiduel, des gens qui ont fondamentalement refusé l’apport civilisationnel et de développement qu’on leur a offert. L’islam ? Le premier stade du « grand remplacement » et de la transformation de la France en pays gouverné par la charia . On tire argument de l’islamisme, du frérisme, pour pointer du doigt unqu’exercerait le, dernier avatar de l’altérité dont la figure protéiforme va de la barbe et de l’abaya jusqu’au musulman doté d’un nouveau pouvoir surnaturel : invisible, parce que trop bien intégré, il est donc d’autant plus dangereux.Voici une nouvelle hystérie collective, alimentée au carburant d’une xénophobie totalement débridée, qui se traduit par un désir jouissif de la traque. Les préfascistes ne veulent pas en démordre : les arabo-africano-musulmans intégrés scolairement, professionnellement, socialement, ceux qu’on ne voit pas, justement parce qu’il n’y a plus rien à voir, sont plus à même de constituer la cinquième colonne. Ils représentent aujourd’hui la cible prioritaire car, dans leur volonté de « chariatiser » la France, ils s’assimilent pour mieux nous désintégrer. Ce type de discours fonctionne toujours sur une partie de la population française, tout simplement par qu’elle est prête à le recevoir. C’est plus facile, en effet, de taper sur le plus faible, le plus fragilisé, ou sur celui qui cristallise toutes les peurs, que sur les puissants, qu’ils soient du giron politique ou financier, car cela requiert un engagement de type révolutionnaire.Le recteur de la Grande Mosquée de Paris publiait, récemment, une tribune intitulée « J’accuse… la République de livrer ses enfants à la suspicion ». Le titre est aussi évocateur qu’approprié à la situation française actuelle. Car c’est bien de cela qu’il s’agit : dans une logique complètement dévoyée, les xénophobes débridés lancent des noms, collent dans les dos la cibleousans autre forme de procès. Cette situation est plus qu’alarmante car, forcément, elle amènera son lot de nouvellessacrifiées, physiquement ou socialement, sur l’autel de l’hystérie hexagonale.Prenons donc une petite leçon d’histoire à l’occasion du décès, le 24 mai dernier, du cinéaste français Marcel Ophuls. Son célèbre documentaire Le chagrin et la pitié, sorti en 1969, devrait en effet faire l’objet d’une nouvelle grande méditation collective. D’une façon simple et factuelle, le réalisateur a en effet déconstruit le mythe national d’une France acquise à la résistance au nazisme. Pris entre une logique de passivité, de collaboration passive ou active avec les nazis, la majorité des Français ont été des combattants de la dernière heure. Oui, on peut encore aujourd’hui stopper la pénétration de ce préfascisme d’atmosphère https://www.saphirnews.com/Les-Francais-musulmans-sous-le-joug-de-la-mentalite-prefasciste_a30812.html et éviter que de nouvelles victimes expiatoires ne soient sacrifiées, après le meurtre horrible du jeune Aboubakar Cissé. Mais, pour cela, il faut fermement couper l’herbe sous le pied des semeurs de haine qui, jour après jour, plongent la France dans la spirale infernale du chaos.*****est sociologue et spécialiste de l'islam français. Il a notamment co-écrit « Qu’est-ce qu’un islam libéral ? » (Atlande, mai 2023).Du même auteur :Lire aussi :