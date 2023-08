L'islam libÃ©ral expliquÃ© par des plumes musulmanes engagÃ©es

Qu'est-ce qu'un islam libéral ?

Penser l'islam

« prompte à relever les défis du monde contemporain »

Des nombreux livres qui sont passés entre les mains de la rédaction au cours de l'été, il était évident qu'on ne pouvait pas faire l'impasse sur ce titre, l'un des derniers-nés de la collectiondes éditions Atlande. L'ouvrage collectif, signé des huit mains du sociologue Omero Marongiu-Perria, du docteur en droit Baudouin Heuninckx , du professeur de philosophie Faker Korchane et de l'islamologue Michaël Privot, vient rassasier les âmes ouvertes et curieuses sur la théologie musulmane.Pour éclairer leurs coreligionnaires, battre en brèche les préjugés, dissiper des malentendus ou encore susciter le débat intracommunautaire, tous ont déjà écrit, à leur manière, sur le sujet à maintes occasions ces dernières années, y compris dans les colonnes de Saphirnews.Cette fois, ces quatre musulmans engagés dans le champ islamique libéral ont réuni leurs savoirs et leurs plumes dans un seul et même ouvrage qui fait date. Et pour cause : les écrits portant sur l'islam libéral sont bien peu nombreux, et plus encore en langue française. L'avantage du présent livre collectif est d'offrir, en moins de 200 pages et avec un style plutôt fluide, des réponses claires au grand public, à qui sont présentés les contours d'une théologie libérale. Le glossaire des termes arabes et techniques proposé en fin d'ouvrage est en cela très utile pour les lecteurs peu ou pas familiers du vocabulaire religieux musulman. Ces derniers pourront voir dans le livre une initiation aux principes qui sous-tendent l'islam libéral, balayant avec plus ou moins de force des idées reçues présentant ce courant religieux comme « décadent », voire « hérétique » pour les plus fondamentalistes.