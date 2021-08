« réforme de l’islam »

Le réformisme est un courant de pensée qui génère de multiples incompréhensions dans les rangs des musulmans. Les caricatures font légion, participant largement à jeter le discrédit sur des penseurs, non moins musulmans, qui travaillent à revisiter les lectures et les interprétations des Textes sacrés afin que l’islam puisse répondre aux défis de notre temps et mieux lutter contre l’obscurantisme religieux.Or, en décalage avec la réalité, le réformisme islamique est perçu comme une démarche nouvelle visant à dénaturer et à corrompre la religion musulmane dans ses fondements, productrice d’ innovations dites blâmables (ou bid’a) à l’instar du soufisme qui serait une secte s’inscrivant hors du champ islamique aux yeux de champions de la caricature (qu’ils déclarent tant détester pourtant).Son association à l’expression, sans plus d’explications de fond, n’est pas étrangère à la diffusion des préjugés. Parce que l’islam est une religion, les détracteurs du réformisme voient toute démarche decomme étrangère et hostile à l’islam. Ce courant est alors conçu comme un danger pourcontre lequel il faudrait se prémunir, d’autant qu’il répond à des injonctions venues deet/ou de non-musulmans. Or, la seule injonction à laquelle les penseurs répondent vient de l'esprit du temps, affirment les défenseurs du réformisme.Ce qu’il faut entendre par, expression qu’il faudrait abandonner au profit de selon le théologien Mohamed Bajrafil , c’estafin deappuie Steven Duarte, spécialiste du réformisme religieux en islam contemporain.A ses yeux, le potentiel de l’islam comme une religion pourvoyeuse de solutions dans le monde d’aujourd’hui, qu’elle aet, en ce sens,