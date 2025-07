Points de vue Quelle place donner au divertissement dans ma vie ? Rédigé par Elsa Cénier | Samedi 19 Juillet 2025





Puisque les secondes, minutes, heures de ma vie dans ce monde sont comptées, puisque mon énergie et capacité d’attention sont limitées, je choisis de faire du tri dans mes occupations, dans ce qui m’est profitable ou non, ce qui a un sens ou non.



Comment faire ce tri ? Comment donner du sens à chaque minute de ma vie ? Et le divertissement a-t-il un sens, une utilité dans ma vie ?



Le terme « divertissement » signifie à l’origine « ce qui détourne quelqu’un de l’essentiel » . Mais alors ce sens que je cherche à mettre dans ma vie, ne peut-il coexister avec de la détente ? De l’amusement ? Du divertissement ?



Dans notre société occidentale aujourd’hui, nous sommes tiraillés entre différentes tendances : dans la vie tout doit être « fun », amusant, facile, distrayant ; et dans l’autre extrême, le divertissement est futile et doit donc être éliminé, c’est une perte de temps. Alors où doit-on se situer, quel est le juste milieu, quelle intention ?

Ne pas perdre de vue le sens à donner à sa vie



L’être humain est par nature un être qui oublie. Et ainsi il doit se rappeler souvent le sens de sa vie. Une personne qui connaît et garde en tête sa destination finale sur la route de son voyage, retrouvera son chemin malgré les déviations ; tandis que la personne qui perd de vue sa destination, déviera de sa route principale au moindre bouleversement, à la moindre distraction, et se perdra.



Les choix que je vais faire dans ma vie seront fonction du sens que je donne à ma vie. Si mon unique but est de profiter de cette vie, alors le divertissement y aura une grande part, sans autre utilité que de me réjouir ici et maintenant. Si mon but est de profiter de cette vie pour agir selon ma foi et préparer ma vie dernière, alors le divertissement y aura sa part mesurée. Cette part qui me permettra de me détendre, de me changer quelque peu les idées pour continuer sur le chemin que je me suis choisi.



Tel ou tel divertissement devient mauvais pour moi s’il me fait perdre de vue le sens que je veux donner à ma vie, si ce divertissement dessert la mission pour laquelle je vis. Chaque chose a sa place dans notre vie, nous avons été créés avec ce besoin de diversité d’actions, de changement. « Un temps et un temps »[1] nous a enseigné le Prophète, paix et salut de Dieu sur lui.



Apprenons à remplir notre vie d’une variété d’activités en renouvelant continuellement notre intention.



Apprenons à faire de réels choix, courageux et responsables, pour remplir notre temps de tout ce qui nous sera utile dans cette vie et la vie dernière ; et non pas par défaut, d’activités subies par passivité.



Apprenons à vivre sans regret, sans procrastination, en profitant au jour le jour de ce que Dieu nous offre.



