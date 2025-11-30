Sur le vif De Paris à Gaza, des milliers de personnes expriment leur solidarité au peuple palestinien Rédigé par Lina Farelli | Dimanche 30 Novembre 2025









Plusieurs autres manifestations pro-palestiniennes ont été organisées à travers la France et l'Europe pour marquer la date du 29 novembre. Des milliers de personnes - 50 000 selon les organisateurs, 8 400 selon la préfecture de police - ont défilé à Paris en soutien à la cause palestinienne, à l'occasion de la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien samedi 29 novembre.A l'appel de plus de 80 organisations politiques, syndicales et associatives, les manifestants ont marché entre les places de la République et de la Nation pour appeler à une paix juste et durable au Proche-Orient ; une paix qui doit passer par des sanctions contre Israël face aux exactions que commet le gouvernement de Benjamin Netanyahou envers les Palestiniens, aussi bien à Gaza qu'en Cisjordanie occupée.Alors qu'un cessez-le-feu est censé être en vigueur depuis octobre , ont rappelé, dans un communiqué d'appel au rassemblement, plusieurs organisations dont l'Association France Palestine Solidarité (AFPS), la Confédération générale du travail (CGT), l'Union nationale des étudiants de France (UNEF) ou encore Urgence Palestine, menacé de dissolution . Ont aussi signé le Parti communiste français (FCF), le Parti socialiste, La France insoumise (LFI) et les Écologistes (EELV).En parallèle de la situation catastrophique à Gaza,Si, rien n'est pour autant réglé dans la région., ont insisté les signataires de l'appel.Plusieurs autres manifestations pro-palestiniennes ont été organisées à travers la France et l'Europe pour marquer la date du 29 novembre.







