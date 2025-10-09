Sur le vif Vers la fin de la guerre à Gaza ? Un cessez-le-feu acté entre Israël et le Hamas Rédigé par Lina Farelli | Jeudi 9 Octobre 2025









Face au désastre et à la famine provoqués par Israël, qu'en est-il de l'aide humanitaire ? Selon une source du Hamas à l'AFP, l'accord devrait permettre à au moins 400 camions d'entrer quotidiennement dans la bande de Gaza pendant les cinq premiers jours du cessez-le-feu. Un flux qui devrait être revu à la hausse par la suite. Les négociations pour la deuxième phase du plan de paix devraient commencer dans la foulée de la première phase.



Donald Trump, qui devrait se rendre en Israël au cours du week-end, a également assuré qu'aucun Palestinien ne sera contraint de partir de Gaza, alors que les craintes d'une expulsion massive des habitants hors de l'enclave ont été sérieusement soulevées ces derniers mois par les actions et



Néanmoins, de nombreux points restent en suspens, notamment s'agissant du retrait des troupes israéliennes de l'enclave palestinienne ou encore du désarmement du Hamas réclamé par Donald Trump et de nombreux dirigeants occidentaux et arabes. La méfiance reste de mise, d'autant plus que la frange la plus radicale du gouvernement israélien sur laquelle s'appuie Benjamin Netanyahou s'est déclarée opposée à la fin de la guerre.



Par ailleurs, le sort de Gaza actuellement négocié reste encore déconnecté de celui de la Cisjordanie, où Israël mène pourtant une répression sans précédent depuis deux ans, ne laissant entrevoir aucune perspective pour une paix durable pour l'ensemble des Palestiniens. A ce jour, Israël comme les États-Unis sont opposés à la création d'un État palestinien.



