En soutien à Israël, Donald Trump en faveur d'un nettoyage ethnique à Gaza

« le retour des déplacés est une victoire pour notre peuple et signe l’échec et la défaite des plans d’occupation et de déplacement »

« ce retour est une réponse à tous ceux qui rêvent de déplacer notre peuple »

« nettoyer toute la zone »

« Le déplacement forcé et l’expulsion de personnes de leur terre ne peuvent être qualifiés autrement que de nettoyage ethnique »

« excellente idée »

Une semaine après l'entrée en vigueur de la trêve entre le Hamas et Israël, des Palestiniens par milliers ont regagné, lundi 27 janvier, le nord de la bande de Gaza, après l'ouverture d'un passage par l'armée israélienne. Les destructions massives n'ont en rien entamé la volonté des déplacés de revenir là où ils vivaient avant la guerre.Pour le Hamas,. Quant au Jihad islamique,. Et c'est peu de le dire, au lendemain des déclarations scandaleuses de Donald Trump.Le président américain a évoqué l'idée de déplacer la population palestinienne de Gaza vers la Jordanie ou l'Égypte afin de, a fait savoir le secrétariat général de la Ligue arabe dans un communiqué.Les deux pays cités ont aussi émis respectivement une fin de non-recevoir à la proposition américaine. Celle-ci a néanmoins, et sans surprise, été saluée comme unepar l'extrême droite israélienne, notamment représentée au gouvernement de Benjamin Netanyahou par le ministre des Finances Bezalel Smotrich. Au total, 33 otages israéliens - dont huit ont été annoncés morts par le Hamas - doivent être libérés au cours de la première phase de la trêve qui court jusqu'à début mars, au début du mois du Ramadan 1446/2025 . Sept ont d'ores et déjà été libérés. Près de 2 000 prisonniers palestiniens doivent être libérés en échange.