Gaza outragée ! Gaza martyrisée ! Mais jamais brisée !

Face à cette tragédie, la communauté internationale ne peut rester passive. Les efforts pour fournir une aide humanitaire d’urgence doivent s’accélérer afin de répondre aux besoins immédiats des habitants : nourriture, soins, abris. Mais au-delà de l’urgence, c’est une reconstruction durable qui doit être engagée. Les infrastructures doivent être rebâties, les enfants doivent retrouver l’école et les familles doivent avoir l’opportunité de reconstruire leur vie.Cependant, aucune reconstruction ne peut être viable sans une paix durable. Les acteurs politiques et diplomatiques ont une responsabilité énorme pour reconnaitre au peuple palestinien son droit à la liberté et à l’indépendance.La trêve actuelle doit être le point de départ d’une solution qui reconnaît les objectifs fondamentaux de vie dans la dignité et de justice pour les Palestiniens, notamment leur droit à l’autodétermination.La trêve à Gaza est bien plus qu’une pause dans les hostilités : c’est une occasion précieuse de réfléchir à ce que le monde peut et doit faire pour mettre fin aux souffrances des Gazaouis et du peuple palestinien sous occupation en général. Leur courage face à l’injustice et leur volonté de vivre dans la liberté et la dignité malgré les épreuves imposent le respect. Mais il est de notre responsabilité collective de transformer cette trêve en une paix durable, pour que la lumière puisse enfin percer l’obscurité qui enveloppe Gaza. Ensemble, nous devons nous engager pour un avenir où les trêves ne seront plus nécessaires, car la paix dans la justice aura triomphé.*****Première parution sur le site de Participation et Spiritualité Musulmanes (PSM).Lire aussi :