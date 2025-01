Depuis Gaza la dévastée, entrons en 2025 avec résilience, force et espoir pour la paix

« L'espoir est la maladie incurable des Palestiniens. »

Bonjour de la Palestine occupée. Bonjour de Gaza la détruite. Aux amis et les solidaires partout dans le monde : bonne année 2025.Avec mes vœux les meilleurs et les plus chaleureux de Gaza l’agressée pour cette nouvelle année. Avec des souhaits pleins de fraternité, de paix et d'amour.Mes sincères amitiés de Gaza l’abandonnée à chacune et chacun d'entre vous. A vous qui êtes la force de solidarité et de soutien à notre cause de justice ; à vous la fidélité à notre résilience. L'année 2024 a été très dure, une année douloureuse et jalonnée d'épreuves pour les Palestiniens, avec cette agression horrible contre la bande de Gaza qui entre dans son quinzième mois. Mais après tant d'années désespérantes, il faut y croire et de nouveau espérer. Entrons en 2025 avec résilience, force et espoir.Transformons l'obscurité et le chagrin de nuits sans étoiles en un paysage de lumière.Depuis Gaza l’enfermée, avec son lot d'horreurs perpétrées, depuis Gaza où la tristesse est innommable, jalonnée de difficultés et de souffrances, depuis Gaza sous blocus, prison à ciel ouvert où les agressions israéliennes sont permanentes, mais depuis Gaza où la chaleur humaine est toujours vivante. Je vous présente mes meilleurs vœux pour ce nouvel an.Que cette année vous apporte bonheur et prospérité, joie, paix et amour. En espérant que cette année nouvelle verra enfin refleurir l'espoir. Que cette année soit plus sereine. Je vous souhaite une année prometteuse et positive pleine d’énergie. Puisse cette nouvelle année réaliser tous vos projets et tous vos souhaits.Que cette nouvelle année soit une année de liberté et de justice pour le peuple palestinien et tous les peuples opprimés. Que l’année 2025 soit l’année de la fin de l’occupation et l’arrêt de ce carnage terrible sur Gaza.Que l’année 2025 soit l’année de la paix en Palestine et partout dans le monde. Une paix durable qui passera avant tout par la justice. Ceci est une invitation à poursuivre nos actions dans un mouvement d’amitié, de tolérance, de fraternité, de respect, d’ouverture et de solidarité.Rêvons ensemble d’un monde où fleurissent nos valeurs humaines. Pour la paix universelle.La lutte continue ! La vie continue ! La justice finira par triompher. Mes amitiés et fraternité depuis Gaza la détruite, mais avec une dignité toujours présente. Vive l’amitié, vive la solidarité, vive la tolérance, vive la paix et vive la justice.La foi nous guide, l’espérance aussi. C’est un espoir vivant. Un espoir poétique. Un espoir universel. Une indéfectible espérance. Comme disait notre grand poète palestinien Mahmoud Darwich :Espérons ensemble pour 2025. Vive la Palestine et vive la solidarité ! Amitiés palestiniennes de Gaza la dévastée, mais Gaza la vie.****est professeur et directeur du département de français de l’université Al-Aqsa de Gaza.Lire aussi :Et aussi :