« Crime d’extermination » et « actes de génocide » à Gaza : de nouvelles lourdes accusations contre Israël

Ses conclusions sont accablantes : « Les autorités israéliennes ont intentionnellement créé des conditions de vie visant à causer la destruction physique des Palestiniens de Gaza, en totalité ou partiellement » , une politique « infligée dans le cadre de la tuerie de masse de civils palestiniens à Gaza » et qui correspond non seulement au « crime contre l’humanité d’extermination » mais aussi à « l’un des cinq "actes de génocide" prévus par la Convention de 1948 sur le génocide ».



La quasi-totalité de l’aide humanitaire liée à l’approvisionnement en eau, y compris les systèmes de filtration de l’eau, les réservoirs et le matériel nécessaire à la réparation des infrastructures d’approvisionnement en eau, est interdite d’entrée, tandis que les forces israéliennes ont « délibérément ciblé et endommagé ou détruit plusieurs installations importantes d’approvisionnement en eau, d’assainissement et d’hygiène » .

« L’anéantissement du système de santé de Gaza, y compris en ce qui concerne le suivi des données de santé, fait que les cas confirmés de maladies et de décès potentiellement liés à des maladies d’origine hydrique, à la déshydratation et à la famine ne sont pas systématiquement enregistrés ou signalés » . Or, « en s’appuyant sur des entretiens avec des professionnels de santé et des épidémiologistes, il est probable que les opérations des autorités israéliennes ont entraîné la mort de milliers de personnes » , s’ajoutant au plus de 45 000 victimes directes recensées. L’intention génocidaire pourrait « être déduite de cette politique ainsi que de certaines déclarations de responsables israéliens suggérant qu’ils souhaitaient détruire les Palestiniens de Gaza » , ajoute HRW.



« Le blocus ininterrompu de la bande de Gaza par le gouvernement israélien, ainsi que le bouclage par Israël de l’enclave pendant plus de 17 ans, représentent également une punition collective infligée à la population civile, ce qui constitue un crime de guerre » , martèle l’ONG, qui indique que « le bouclage s’inscrit aussi dans le cadre des crimes contre l’humanité d’apartheid et de persécution que les autorités israéliennes continuent de commettre contre les Palestiniens » .



« Plusieurs gouvernements ont sapé les initiatives pour que des comptes soient rendus, et continuent à fournir des armes à Israël malgré le risque évident de se rendre complices de violations graves du droit international humanitaire » , dénonce HRW. Face au carnage, les Etats doivent « stopper tout risque de complicité dans les atrocités commises à Gaza » et « prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir un génocide à Gaza, y compris en suspendant leur aide militaire, en réexaminant leurs accords bilatéraux et leurs relations diplomatiques avec Israël, et en soutenant la Cour pénale internationale et les autres initiatives pour rendre justice » .