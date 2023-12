IsraÃ«l/Gaza : l'appel de la FIDH au monde Ã  Â« arrÃªter le gÃ©nocide en cours en Palestine Â»

« Gaza en île déserte »

« combattre des animaux humains »

« sur les dégâts et non sur la précision »

« ce génocide en cours menace l’ensemble du peuple palestinien. Aujourd’hui, Gaza est au centre de l’attention. Mais en Cisjordanie, des dizaines de communautés ont été déplacées de force et d’autres sont menacées du même sort. En Cisjordanie, des Palestinien·nes sont tué·es presque quotidiennement. Ils et elles sont réduit·es au silence et arrêté·es des deux côtés de la ligne verte. Le système d’apartheid colonial d’Israël envoie un message aussi clair que permanent : si le régime d’apartheid n’est pas démantelé et les crimes restent impunis, il n’y a pas d’avenir pour le peuple palestinien, où que ce soit sur sa terre »

L’armée israélienne a pris pour cible des journalistes, du personnel médical, des ambulances, des écoles, des lieux de culte, des universités, des abris et des hôpitaux. Plus de 60 % des habitations de Gaza ont été détruites, et les infrastructures d’eau, d’électricité, de télécommunications et d’énergie ont été gravement endommagées, rendant les conditions de vie quasi impossibles pour les Palestinien·nes. À Gaza, le blocus, la famine programmée, les déplacements de masse forcés et répétés, le meurtre et la mutilation de dizaines de milliers de civil⋅es sont aujourd’hui une réalité.Le président, les ministres, les généraux militaires et les porte-parole d’Israël ont utilisé les termes les plus explicites. Ils ont évoqué leur velléités de transformer, tout en déshumanisant les Palestinien·nes en affirmantou encore en affirmant mettre la prioritéde leurs frappes. Ainsi, non seulement l’armée israélienne a commis les actions, mais les dirigeants israéliens ont expressément et publiquement indiqué qu’ils avaient l’intention spécifique de détruire le groupe.Dès le 13 octobre, la FIDH a tiré la sonnette d’alarme sur les crimes israéliens en affirmant qu’ils pouvaient refléter une intention génocidaire à l’encontre des Palestinien·nes. Le 19 octobre et le 2 novembre, des expert⋅es de l’Organisation des nations unies (ONU) ont également mis en garde contre le risque de génocide. À la mi-novembre, des organisations membres de la FIDH comme Al-Haq, basée en Cisjordanie, et le Center for Constitutional Rights (CCR) aux États-Unis ont déposé une plainte contre le président des États-Unis et contre d’autres responsables américain·es, incapables de prévenir le génocide en cours. Une passivité qui les rend complices.Pour Diana Alzeer, vice-présidente de la FIDH et représentante d’Al-Haq,Lire aussi :