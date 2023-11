Antonio Guterres : Â« Lâ€™ONU ne faiblira pas dans son engagement Ã  lâ€™Ã©gard du peuple palestinien Â»

Points de vue Antonio Guterres : « L’ONU ne faiblira pas dans son engagement à l’égard du peuple palestinien » Rédigé par Saphirnews | Jeudi 30 Novembre 2023 à 13:00

A l’occasion de la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien célébrée le 29 novembre, Antonio Guterres, qui plaide encore et toujours pour un cessez-le-feu humanitaire à long terme à Gaza, a appelé le monde à être « solidaire des aspirations du peuple palestinien à réaliser ses droits inaliénables et bâtir un avenir de paix, de dignité, de justice et de sécurité pour tous ». Saphirnews reproduit ici son message dans son intégralité.







Les Palestiniens de Gaza subissent une catastrophe humanitaire. Près de 1,7 million de personnes ont été forcées de fuir leur foyer – mais sans aucun lieu sûr où aller. Au même moment, en Cisjordanie occupée, y compris à Jérusalem-Est, la situation risque de déborder.



J’exprime mes sincères condoléances aux milliers de familles qui pleurent leurs proches. Je pense notamment aux membres de notre propre famille onusienne tués à Gaza. Jamais, dans toute son histoire, notre Organisation n’a connu de perte de personnel plus lourde.



J’ai condamné sans ambiguïté les attaques terroristes commises par le Hamas le 7 octobre. Mais j’ai aussi indiqué clairement que ces attaques ne sauraient justifier la punition collective du peuple palestinien.



Dans toute la région, l’Office de secours et de travaux des Nations Unies est une bouée de sauvetage indispensable, apportant une assistance vitale à des millions de réfugiés palestiniens. Il est plus important que jamais que la communauté internationale se tienne aux côtés de l’UNRWA, en tant que source de soutien pour le peuple palestinien.



Cette journée doit avant tout être l’occasion de réaffirmer la solidarité de la communauté internationale avec le peuple palestinien et le droit des Palestiniens à vivre dans la paix et la dignité. Et cela passe d’abord par un cessez-le-feu humanitaire à long terme, un accès sans entrave à l’aide vitale, la libération de tous les otages, la protection des civils et la cessation des violations du droit international humanitaire. Nous devons exiger à l’unisson la fin de l’occupation et du blocus de Gaza.



Il est plus que temps d’avancer de manière déterminée et irréversible vers une solution à deux États, fondée sur les résolutions de l’ONU et le droit international, avec Israël et la Palestine vivant côte à côte dans la paix et la sécurité, avec Jérusalem comme capitale des deux États.



L’ONU ne faiblira pas dans son engagement à l’égard du peuple palestinien. Aujourd’hui, comme chaque jour, soyons solidaires des aspirations du peuple palestinien à réaliser ses droits inaliénables et bâtir un avenir de paix, de dignité, de justice et de sécurité pour tous.



