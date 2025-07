Sur le vif Algérie : après Christophe Gleizes, la lourde condamnation de Boualem Sansal confirmée Rédigé par Lina Farelli | Mardi 1 Juillet 2025





« atteinte à l’unité nationale », « outrage à corps constitué », « pratiques de nature à nuire à l’économie nationale » et « détention de vidéos et de publications menaçant la sécurité du pays ».



L’écrivain franco-algérien de 80 ans, qui peut encore se pourvoir en cassation, avait été condamné fin mars à cinq ans de réclusion par le tribunal de Dar El Beida, près d’Alger, après des déclarations en octobre 2024 au média d’extrême droite Frontières selon lesquelles l’Algérie avait hérité sous la colonisation française de territoires appartenant jusque-là au Maroc. Son arrestation s’est faite dans un contexte de tensions diplomatiques entre la France et l’Algérie.



Le Premier ministre François Bayrou, qui estime que la situation que traverse Boualem Sansal, malade, est « insupportable » , a déclaré espérer « des mesures de grâce » du président algérien Abdelmadjid Tebboune.



La confirmation de la sentence pour Boualem Sansal intervient après la condamnation, dimanche 29 juin, du journaliste français Christophe Gleizes pour « apologie du terrorisme » . Ce spécialiste du football africain, arrêté fin mai 2024 en marge d’un reportage sur l'histoire du club de football de la Jeunesse Sportive de Kabylie, a été condamné à sept ans de prison ferme par le tribunal de Tizi Ouzou, en Kabylie.



Une quarantaine de Société des journalistes en France ont exprimé, dans une tribune, leur solidarité envers Christophe Gleizes et ont exigé la libération immédiate et inconditionnelle de Christophe Gleizes : « Nous appelons les autorités algériennes à annuler cette condamnation injuste et les autorités françaises à intensifier leurs efforts diplomatiques pour faire libérer notre confrère. »