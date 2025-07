Livres Moi, Umamah, petite-fille du prophète Mahomet, Muhammad, par Yann Quero Reçu à Saphirnews Rédigé par Saphirnews | Vendredi 11 Juillet 2025





Présentation de l'éditeur Sept mois après le décès de Mahomet, en l'an 11 de l'Hégire (633 du calendrier chrétien), la jeune Umamah - petite-fille du Prophète - retourne à Médine, qu'elle a quittée depuis des années. Elle y retrouve sa tante Fâtima, qui compte parmi les premières musulmanes. Si le nom de Fâtima est bien connu, celui de sa nièce Umamah est quasiment oublié. Pourtant, le Prophète Mahomet a dit qu'elle était la personne qu'il aimait le plus au monde.



À travers des regards féminins et en s'appuyant sur les traditions et récits anciens, ce livre donne à voir sous forme romanesque l'émergence de l'islam et le rôle souvent insoupçonné que les femmes y ont joué.

L'aiteur Universitaire passionné par l'altérité des civilisations et l'environnement, Yann Quero a étudié les arts et les langues orientales. Il a écrit quatorze romans et une quarantaine de nouvelles oscillant entre l'histoire et l'imaginaire, dont Le Maître de Moulins, livre lauréat du Prix Bourbonnais en 2022.



On lui doit également la coordination d'une dizaine d'anthologies de nouvelles et de numéros de revues, ainsi que de nombreux poèmes inspirés de formes asiatiques et persanes.

Yann Quero, Moi, Umamah, petite-fille du prophète Mahomet, Éditions Arkuiris, septembre 2024, 174 pages, 12 €



Lire aussi :

« Les gardiennes du secret », sur les traces des grandes figures féminines de l’imaginaire musulman Lire aussi :