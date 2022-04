« Les gardiennes du secret », sur les traces des grandes figures féminines de l’imaginaire musulman

« Un jour un voile sera levé sur ce paradoxe : l’infériorité de la femme au plan juridique et sa supériorité sur le plan spirituel. (…) La femme domine la culture coranique mais son lieu de résidence est la nuit. »

« Les gardiennes du secret »

« c’est une promesse (que) j’ai faite il y a longtemps à ces femmes qui peuplent ma psychologie musulmane »

Préjugés, ignorance, idées reçues, simplifications, erreurs d’interprétation, voire détournements… Depuis le 7e siècle, il faut bien reconnaître que les interprétations du message du Prophète Muhammad et du texte sacré qu’il a eu pour mission de transmettre à l’humanité, a été bien malmené. Sinon trahi, instrumentalisé. Il en a d’ailleurs été ainsi avec la plupart des transmissions religieuses. Ainsi sont les hommes.Karima Berger s’attaque donc courageusement à cette question :Les gardiennes du secret propose donc une lecture intime du Coran, une lecture de femme libre et sincère, aidée d’auteurs qui se sont délibérément placés au-delà de tous ces préjugés, dont Ibn Arabi et l’émir Abdelkader, cette belle figure historique de la résistance algérienne à la colonisation française., écrit Karima Berger en préambule,. Elle ressuscite au fil des pages des figures marquantes de l’histoire de l’islam : Khadidja, Aïcha, Asya, l’épouse de pharaon, Marie, Hafsa, Zoulaikha, Balqis, la reine de Saba, Rabia el Adawouia, Fatima, la fille du Prophète, et Isabelle Eberhardt, la plus moderne d’entre elles, l’une des premières Européennes à s’engager dans la voie soufie à la fin du 19e siècle, où elle a trouvé la possibilité de vivre l’intensité de sa recherche d’absolu.Ce qui les réunit aux yeux de l’auteure, c’est ce verset du Coran (4, 34) : « Les femmes vertueuses et pieuses sont les gardiennes du mystère de ce que Dieu garde dans le mystère. »