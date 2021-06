« Marie dans la Bible et le Coran », l’amour commun pour une figure sainte au service du dialogue interreligieux

Marie dans la Bible et le Coran

Lever le voile sur les diverses mentions de la Vierge Marie dans le Coran et la Bible, c’est l’objectif de l’ouvrage, réalisé par l’Institut de sciences et théologie des religions (ISTR) de Paris, en partenariat avec le mouvement Ensemble avec Marie qui organise depuis plus de cinq ans, en France, en Europe ou encore en Afrique, des rencontres entre chrétiens et musulmans, et dont le tout premier rassemblement en mars 2015 s'est tenu en la basilique de Longpont, en Essonne. Autant d'évènements qui viennent rappeler combien Marie est une figure emblématique de la rencontre entre chrétiens et musulmans.Elaboré sous la direction d‘Emmanuel Pisani, directeur de l’ISTR à l’Institut catholique de Paris (ICP), et de l’enseignant et spécialiste de l’islam Abdelkader Oukrid, cet ouvrage fait la synthèse du colloque « Marie chez mystiques chrétiens et musulmans » , une journée d’études organisée par Ensemble avec Marie le 6 février et portée, pour sa dimension académique, par l’ISTR. Dans cette compilation d’analyses, plusieurs chercheurs et spécialistes chrétiens et musulmans dont l’imam Tarik Abou Nour et l'exégète spécialiste du Nouveau Testament Yves-Marie Blanchard soulignent les fonctions plurielles de cette figure sainte dans les écrits coraniques et bibliques pour en démontrer toute sa richesse et sa complexité.De sa vocation prophétique aux récits de l’Annonciation dans les deux Livres saints, les spécialistes explorent les nombreuses facettes de Marie, dit aussi Maryam en arabe, sous divers angles, tant dans les traditions chrétiennes que musulmanes. Ainsi, les spécialistes nous invitent à se défaire d’une vision simpliste de ce personnage. Porteuse du miracle, élue de Dieu, elle représente dévotion, pureté et patience mais également abnégation, endurance et autorité.