Sur le vif La mosquée de Bagneux dans le viseur de la préfecture des Hauts-de-Seine Rédigé par Lina Farelli | Mercredi 30 Juillet 2025





« des textes ou des illustrations qui présentent un danger pour la jeunesse et susceptibles d'inciter à la violence, en l'espèce en décrivant des scènes de torture ».



L’édifice religieux se voit ainsi menacé de sanctions administrative si ses responsables, qui n'avaient pas été conviés aux Assises territoriales de l'islam de France (ATIF) des Hauts-de-Seine le 1er juillet dernier, ne se séparent pas de Mohamed Mehdaoui dont les livres sur l’histoire de l’islam sont susceptibles d’inciter « de très jeunes esprits en voie de formation (...) à commettre des actes violents » .



« Je n'hésiterai pas à mobiliser l'éventail de sanctions qui sont à ma disposition et qui sont la disposition de l'État si jamais ces faits devaient se reproduire, a indiqué le préfet Alexandre Brugère. C'est un combat que l'on doit mener pour notre République de ne pas laisser le moindre propos antirépublicain, la moindre tribune qui serait offerte à des individus qui ne respectent pas les lois de la République. »



Une conseillère municipale au secours de la mosquée « face aux confusions, amalgames et accusations injustes dont la mosquée de Bagneux fait actuellement l’objet » .



« Il m’est personnellement arrivé de fréquenter cette mosquée, d’y écouter les prêches, et à aucun moment, je n’ai entendu de discours contraire aux lois de la République ou prônant la haine. J’y ai toujours trouvé un cadre respectueux, serein et pleinement inscrit dans les principes du vivre-ensemble », a fait part sur ses réseaux sociaux Fatima Kadouci.



« Il est également fondamental de rappeler que ces ouvrages n’ont pas été distribués par la mosquée de Bagneux, que M. Mehdaoui n’y tient pas les prêches » et que, « depuis plusieurs mois, les livres en question ont été retirés à titre préventif », a assuré l’élue, bien que les livres édités par Mohamed Mehdaoui n’appellent « à aucun moment » à la violence à ses yeux. En conséquence, la mise en demeure de la mosquée est « disproportionnée, car rien ne prouve qu’elle a cautionné ou diffusé un quelconque contenu problématique. (...) Je m’oppose fermement à tous les amalgames qui visent à faire croire que cette mosquée serait un lieu d’endoctrinement. C’est faux. C’est injuste. Et c’est dangereux », poursuit-elle, appelant les autorités à faire « preuve de responsabilité, de discernement et de respect ».



Les responsables de la mosquée n'ont pas réagi à cette menace de la préfecture. En revanche, une conseillère municipale de Bagneux a tenu à réagir publiquement, mercredi 30 juillet,