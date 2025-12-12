Points de vue La Seine-Saint-Denis, terre de Dieu, de diversité et de partage Rédigé par Elodie Blondeau | Samedi 13 Décembre 2025









Stephen Hervé, maire de Bondy, a accueilli chaleureusement les participants en signifiant l’importance que les membres de différentes religions puissent se connaître et se mettre ensemble au service de la paix. Mgr Etienne Guillet, qui a également exprimé sa joie de ce rassemblement, a salué ce tournant de l’histoire de l’Eglise catholique qui permet de vivre autrement aujourd’hui nos relations, dans une ouverture à la rencontre et au dialogue de la vie au quotidien.



Après une belle présentation de la déclaration Nostra Aetate, nous nous sommes mis à l’écoute de différents élèves scolarisés au sein des établissements privés catholiques. Ceux-ci avaient été interviewés en amont afin de répondre à des questions sur leur manière de vivre cette diversité religieuse et leur regard sur le vivre ensemble.



Des responsables religieux engagés sur le terrain ont honoré l’évènement par leur présence et leurs prises de parole édifiantes : le grand rabbin Moche Lewin, rabbin de la synagogue du Raincy, puis le cheikh Abdelghani Benali, recteur de la mosquée de Saint-Ouen, et enfin le cheikh Mortada Mohamed Ali, responsable de l’Association chiite Al Khoeï des Lilas. Chacun d’eux a pu exprimer son regard sur le texte de la déclaration Nostra Aetate et l’importance d’œuvrer ensemble main dans la main pour faire advenir un monde de paix en faisant rimer diversité et fraternité.



La beauté de la diversité s’est reflétée durant toute l’après-midi à travers la musique, les chants et les danses mettant en valeur les richesses des patrimoines religieux. La Seine-Saint-Denis a fêté en beauté sa diversité religieuse dimanche 30 novembre, dans la spacieuse salle des fêtes de Bondy. A l’occasion du 60e anniversaire de la Déclaration Nostra Aetate du Concile Vatican II traitant des relations de l’Eglise catholique avec les autres religions, le diocèse de Saint-Denis a souhaité rassembler les différentes religions présentes sur le territoire du 9-3 afin de célébrer ce moment important de son histoire qui a amorcé un changement de regard et une dynamique d’ouverture et d’estime de l’Eglise catholique envers les autres traditions religieuses.Stephen Hervé, maire de Bondy, a accueilli chaleureusement les participants en signifiant l’importance que les membres de différentes religions puissent se connaître et se mettre ensemble au service de la paix. Mgr Etienne Guillet, qui a également exprimé sa joie de ce rassemblement, a salué ce tournant de l’histoire de l’Eglise catholique qui permet de vivre autrement aujourd’hui nos relations, dans une ouverture à la rencontre et au dialogue de la vie au quotidien.Après une belle présentation de la déclaration Nostra Aetate, nous nous sommes mis à l’écoute de différents élèves scolarisés au sein des établissements privés catholiques. Ceux-ci avaient été interviewés en amont afin de répondre à des questions sur leur manière de vivre cette diversité religieuse et leur regard sur le vivre ensemble.Des responsables religieux engagés sur le terrain ont honoré l’évènement par leur présence et leurs prises de parole édifiantes : le grand rabbin Moche Lewin, rabbin de la synagogue du Raincy, puis le cheikh Abdelghani Benali, recteur de la mosquée de Saint-Ouen, et enfin le cheikh Mortada Mohamed Ali, responsable de l’Association chiite Al Khoeï des Lilas. Chacun d’eux a pu exprimer son regard sur le texte de la déclaration Nostra Aetate et l’importance d’œuvrer ensemble main dans la main pour faire advenir un monde de paix en faisant rimer diversité et fraternité.La beauté de la diversité s’est reflétée durant toute l’après-midi à travers la musique, les chants et les danses mettant en valeur les richesses des patrimoines religieux.

Ensemble pour ouvrir l’espérance d’un autre monde possible



Le brahman Pirathama guru Sivasri et la communauté hindoue de l’Ile-Saint-Denis étaient également au rendez-vous pour nous partager le meilleur de leur tradition. Nos yeux, nos oreilles et nos coeurs ont été réjouis par une magnifique danse ( baratha naadiyam ) interprétée par deux petites filles vêtues de belles étoffes colorées.



Après le goûter festif aux saveurs diversifiées de cultures mélangées, c’est la communauté sikhe de Bobigny qui nous a fait goûter la richesse et la beauté de sa tradition religieuse à travers un kirtan (chant en sanskrit) interprété par le Granthi Sardul Singh, le responsable de la communauté, et ses musiciens… L’occasion pour beaucoup de découvrir un univers inconnu et de tisser de nouvelles relations avec les membres de la communauté qui se sont déplacés nombreux. Ce fut ensuite le tour de l’Association chrétienne Ascension Nritya Darpana d’interpréter des danses indiennes de toutes beauté.



La fête s’est terminée par un écho enthousiaste de Mgr Etienne Guillet, suivi de la lecture d’un appel à la paix par quelques membres de l’équipe d’organisation et la plantation d’un olivier par les différentes branches scoutes : les Eclaireurs israélites de France, les Scouts et Guides de France, les Scouts musulmans de France. Un geste symbolique, empreinte d’espérance, qui a beaucoup touché et réjoui les cœurs des participants.



Célébrer ainsi ensemble notre diversité en se partageant les belles lumières de nos traditions religieuses respectives, s’unir en redisant les valeurs essentielles qui donnent sens à nos vies ici-bas, ouvre à l’espérance d’un autre monde possible.



En Seine-Saint-Denis, il n’y a pas que des voitures qui brûlent… Pendant ces quelques heures, nous avons été témoins qu’un autre feu est bel et bien présent et brûlant, celui de l’amour de Dieu et du prochain, attisé inlassablement par des priants de diverses religions, humbles semeurs de graines d’humanité et de spiritualité au cœur d’un quotidien bien souvent éprouvant mais orienté vers l’Essentiel.



*****

Sœur Elodie Blondeau est co-déléguée du Service des relations avec les musulmans pour la Seine-Saint-Denis et membre du Groupe d’amitié islamo-chrétienne (GAIC).



Lire aussi :

L'audace derrière Nostra Aetate, ce texte fondateur qui a inscrit l’Eglise catholique dans le dialogue interreligieux

Nostra Aetate, 60 ans après : raviver le souffle du dialogue

Le dialogue islamo-chrétien à l'épreuve des catholiques identitaires

A la rencontre d’amitié islamo-chrétienne à Taizé : « Espérer au-delà de toute espérance » L’Ensemble musical pour la Paix, de l’Orient à l’Occident, dirigé par Bachir Chami et rassemblant des artistes de diverses origines et croyances ont interprété un magnifique répertoire de morceaux puisant dans les traditions juives, chrétiennes et musulmanes.Le brahman Pirathama guru Sivasri et la communauté hindoue de l’Ile-Saint-Denis étaient également au rendez-vous pour nous partager le meilleur de leur tradition. Nos yeux, nos oreilles et nos coeurs ont été réjouis par une magnifique danse () interprétée par deux petites filles vêtues de belles étoffes colorées.Après le goûter festif aux saveurs diversifiées de cultures mélangées, c’est la communauté sikhe de Bobigny qui nous a fait goûter la richesse et la beauté de sa tradition religieuse à travers un(chant en sanskrit) interprété par le Granthi Sardul Singh, le responsable de la communauté, et ses musiciens… L’occasion pour beaucoup de découvrir un univers inconnu et de tisser de nouvelles relations avec les membres de la communauté qui se sont déplacés nombreux. Ce fut ensuite le tour de l’Association chrétienne Ascension Nritya Darpana d’interpréter des danses indiennes de toutes beauté.La fête s’est terminée par un écho enthousiaste de Mgr Etienne Guillet, suivi de la lecture d’un appel à la paix par quelques membres de l’équipe d’organisation et la plantation d’un olivier par les différentes branches scoutes : les Eclaireurs israélites de France, les Scouts et Guides de France, les Scouts musulmans de France. Un geste symbolique, empreinte d’espérance, qui a beaucoup touché et réjoui les cœurs des participants.Célébrer ainsi ensemble notre diversité en se partageant les belles lumières de nos traditions religieuses respectives, s’unir en redisant les valeurs essentielles qui donnent sens à nos vies ici-bas, ouvre à l’espérance d’un autre monde possible.En Seine-Saint-Denis, il n’y a pas que des voitures qui brûlent… Pendant ces quelques heures, nous avons été témoins qu’un autre feu est bel et bien présent et brûlant, celui de l’amour de Dieu et du prochain, attisé inlassablement par des priants de diverses religions, humbles semeurs de graines d’humanité et de spiritualité au cœur d’un quotidien bien souvent éprouvant mais orienté vers l’Essentiel.*****est co-déléguée du Service des relations avec les musulmans pour la Seine-Saint-Denis et membre du Groupe d’amitié islamo-chrétienne (GAIC).Lire aussi :







