Nostra Aetate, 60 ans après : raviver le souffle du dialogue

À cette occasion, je souhaite partager deux textes - l’un chrétien, l’autre musulman - qui illustrent combien ce qui unit nos traditions dépasse infiniment ce qui les divise.



Du côté de la tradition chrétienne : « Car j’avais faim, et vous m’avez donné à manger ; J’avais soif, et vous m’avez donné à boire ; J’étais un étranger, et vous m’avez accueilli ; J’étais nu, et vous m’avez habillé ; malade, et vous m’avez visité ; en prison, et vous êtes venus jusqu’à moi."



Et le Roi leur répondra : "Amen, je vous le dis : chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait." » (Evangile, Matthieu 25, 35-40)



Du côté de la tradition musulmane : Le Messager d’Allah (paix et salut sur lui) a dit : « Allah, le Très-Haut, dira au Jour de la Résurrection : "Ô fils d’Adam ! J’étais malade, et tu ne M’as pas rendu visite."



L’Homme dira : "Seigneur ! Comment T’aurais-je rendu visite alors que Tu es le Seigneur des mondes ?"



Allah dira : "Ne savais-tu pas que Mon serviteur untel était malade, et que tu ne lui as pas rendu visite ? Ne savais-tu pas que si tu lui avais rendu visite, tu M’aurais trouvé auprès de lui ?



Ô fils d’Adam ! Je t’ai demandé à manger, et tu ne M’as pas nourri... Ne savais-tu pas que si tu avais nourri ton frère, tu aurais trouvé cela auprès de Moi ?

Ô fils d’Adam ! Je t’ai demandé à boire, et tu ne M’as pas abreuvé... Si tu lui avais donné à boire, tu aurais trouvé cela auprès de Moi." » (Hadith apporté par Muslim)